"Canicule ou pas, c'est barbecue tous les midis" : à Lusignan, les campeurs gèrent la chaleur

"On place les campeurs en fonction de l'exposition au soleil", raconte Fabienne. Pour cet été, c'est elle qui gère le camping municipal de Lusignan, près de la baignade Vauchiron. "Pour l'instant, malgré un bon taux de remplissage, on trouve de l'ombre pour tout le monde, faut dire que la Vonne, la rivière, nous rafraîchit bien", sourit-elle, consciente de sa chance. Et ce lundi 18 juillet par 40 degrés, la famille Berton, fait face, sans souci à la chaleur.

Tentes et caravanes cherchent l'ombre à Lusignan. © Radio France - Fanny Bouvard

Ca fait 38 ans que Catherine et Dominique passent leur été dans ce camping. Et maintenant, leurs enfants et petits-enfants les rejoignent. "Mais de telles chaleurs, c'est rarissime !" reconnait Catherine. "35 degrés dans la caravane, encore plus sous les tentes. Heureusement, ça refroidit la nuit." C'est la seule de la famille à porter un tee-shirt, tous ses hommes, petits ou grands, restent torse nu. "Avec de la crème solaire", insiste-t-elle en regardant Hugo, le petit dernier. "Oui, puis après manger : Plouf ! Dans l'eau", lance-t-il tout fier.

Mais ces températures ne coupent pas la faim des Berton. "Papi, il aime les barbecues" approuvent en chœur les quatre petits fils. Et en effet, en plein soleil, voilà Dominique devant sa grille brûlante. "C'est tous les jours, même sous la pluie!".

Prudence à la baignade

A moto, c'est Vincent qui débarque, le patron du snack en bord de rivière. "Il y a du monde en ce moment avec ces pics de chaleurs", confie-t-il. "Mais attention aux malaises, on en a déjà eu deux!". D'ailleurs à l'accueil du camping, Fabienne et son acolyte Arnaud, proposent de l'eau à tous les nouveaux arrivants.