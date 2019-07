Canicule : pour rafraîchir les éléphants c'est double douche par jour et des glaces pour les ours à lunettes

Avec la canicule, les soigneurs du zoo de Maubeuge (Nord) doivent redoubler de vigilance auprès de leurs 300 pensionnaires à plumes et à poils et certains sont chouchoutés avec des glaces multisaveurs pour le dessert.

Maubeuge, France

Au dessert ce mardi midi pour Amador et Ouko les ours à lunettes du Pérou du zoo de Maubeuge, dans le Nord en vigilance orange canicule, une glace de près de deux litres démoulée d'un seau avec des fruits frais et des fruits secs comme des noix et des noisettes dont les ours raffolent.

La glace des ours © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Une recette qui peut varier avec de la viande ou du poisson, un moyen de les rafraîchir avec 35°C au thermomètre, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses prévient Mélissa Caniot une des soigneuses, car ça pourrait leur faire mal au ventre.

Ces desserts glacés sont aussi servis aux ouistitis ou encore aux gibbons.

Un peu plus loin c'est l'heure de la douche pour Ananda et Yuma les demi-frères éléphants, ils font de grande sieste à l'ombre et pataugent dans leur bassin, mais avec ces fortes chaleurs ils ont droit à deux douches par jour au lieu d'une, et double portion d'eau aussi pour boire.

Les équipes renforcent aussi la vigilance auprès des derniers arrivés le bébé kangourou et le bébé alpaga, de l'eau fraîche à volonté pour éviter la déshydratation et puis la wallaby blanche est aussi surveillée de près pour qu’elle ne reste pas trop au soleil pendant ses siestes car l'animal australien risque des coups de soleil.