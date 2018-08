Les vacanciers le savent aux Grottes de la Norée c'est 12 degrés toute l'année y compris l'été quand il fait plus de 30 degrés dehors. Les pulls et petites laines sont chaudement recommandés pour visiter les grottes.

Poitiers, France

Se plonger dans la fraicheur d'une grotte vieille de 50 millions d'années c'est très tendance ces derniers jours à Poitiers. C'est entre 12 et 13 degrés pas plus, forcément on y vient pour les concrétions mais aussi bien sûr pour la fraicheur. Des familles entières s'y pressent, d'ailleurs il faut réserver à l'avance. Et les visiteurs qui ont oublié de se munir de polaires et de gilets ont même froid à la fin de la demie heure de visite.