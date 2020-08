Canicule : système D pour travailler sous le soleil

Vous les avez peut-être perçus cette semaine sur le pont Anne de Bretagne à Nantes. Les membres du collectif The Feebles, accompagnés d'illustrateurs, peignent la nouvelle fresque sur la piste cyclable. Une oeuvre dans le cadre du Voyage à Nantes. "C'est un méli-mélo de formes géométriques qui s'enchaînent comme un jeu graphique avec des couleurs très punchys pour donner de la fraîcheur au bitume", résume Gaëtan, l'un des créateurs du collectif.

Les travaux de finition de cette oeuvre se terminent donc ces jours-ci. Et le collectif The Feebles n'a pas manqué d'ingéniosité pour se protéger du soleil. Timothée, illustrateur, explique l'idée : "On a un chariot, avec un parasol de plage qu'on a accroché à celui-ci, s'amuse-t-il. Le parasol est coloré mais comme on peint des pistes cyclables colorées ça va avec ce que l'on est en train de faire."

Une idée validée par Gaëtan. "Le parasol est parfait, et en plus il est aux couleurs de la fresque, rigole-t-il. C'est aussi notre point de repère pour trouver le collègue qui est un peu plus loin sur la piste donc c'est très utile. Et ça permet aussi d'être un peu au frais."