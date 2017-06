"Cap ou pas cap ?", le nouvel emballage rigolo des chocolats Monbana

L'entreprise mayennaise vient de lancer cette amusante collection de carreaux de chocolats que l'on sert avec le café.

Pour s'amuser le matin au café du coin ou à la fin d'un repas avec un copain, avec ses enfants. Un défi est à relever sur chaque carreau. Alors cap ou pas cap de nous donner quelques exemples ? Marie-Laure Laumaillé est cap, elle a travaillé sur ce projet pour Monbana à Ernée : "ma propre chef va être contente, 'de dire merde à ton chef', par exemple, ça fait partie d'un des "cap ou pas cap?". 'Ne pas aller sur internet pendant 3 jours', ça devient plus compliqué ! C'est un défi que j'aurais du mal à relever 'd'expliquer pourquoi l'herbe est verte' et ça permet de philosopher en même temps".

La collection "cap ou pas cap ?" de Monbana

La chocolaterie mayennaise cherche régulièrement l'originalité pour se démarquer dans un marché concurrentiel. Et ça fait le buzz et c'est bon pour l'image de la société : "c'est toujours un atour de pouvoir apporter une récréation autour d'une gourmandise au chocolat. On a encore d'autres idées sous le coude pour créer d'autres collections" conclut la jeune employée de Monbana. Et justement à propos de nouvelles idées, la société d'Errnée travaille en ce moment sur un calendrier de l'avent évidemment chocolaté pour les fêtes de fin d'année.