Capbreton : un dauphin retrouvé mort sur un banc public

Mercredi après-midi, un dauphin s'est échoué à deux reprises sur la plage centrale de Capbreton. Vers 19h, l'animal est retrouvé mort en plein milieu des rochers sur la plage du casino. A cause de la marée haute, impossible de le récupérer, il est découvert sur un banc public vers 1h du matin.

Ce mercredi, en plein milieu des touristes, un dauphin s'est échoué sur la plage centrale de Capbreton vers 15h. Appelés sur place, les maîtres nageurs renvoient l'animal au large pour lui permettre de retrouver son chemin dans l'océan Atlantique. Trois heures plus tard, le mammifère s'échoue à nouveau sur la côte de Capbreton, encore sur la plage centrale. Les MNS ( maîtres nageurs sauveteurs) l'amènent, une nouvelle fois, au large mais le dauphin est très affaibli.

Il est secouru deux fois par les maîtres-nageurs sur place

Trente minutes après ce second sauvetage, le dauphin est retrouvé mort au milieu des rochers près de la plage du casino. A cause de la houle et des conditions difficiles, impossible pour les services spécialisés de récupérer l'animal. Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1h, les gendarmes sont appelés près de la plage du casino, des passants ont retrouvé le dauphin mort sur un banc public. On ne sait pas qui a fait ça, ni comment le dauphin est arrivé là.

Un second dauphin est mort ce jeudi matin, encore à Capbreton

Selon l'autopsie pratiquée ce jeudi matin, l'animal serait mort d'une occlusion intestinale. Depuis le début de l'année, 144 dauphins se sont échoués sur les plages landaises. Un autre dauphin a été retrouvé mort ce jeudi matin sur la plage de la Savane à Capbreton. Des analyses ont été envoyées vers le centre spécialisé de La Rochelle pour connaître les raisons de la mort du second dauphin.