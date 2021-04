Capitaine Marleau enquête dans le train de l'Ardèche ce vendredi 2 avril

La capitaine Marleau (Corinne Masiero) enquête sur le meurtre du conducteur du train touristique, abattu à bout portant aux commandes de sa locomotive à vapeur. Il avait été jugé responsable d’un accident de TER, cinq ans plus tôt, dans lequel un adolescent de 15 ans était mort.

Est-ce une vengeance ? Marleau soupçonne l'oncle du garçon disparu, le père Damien, d’en savoir plus qu’il ne prétend. Ses soupçons concernant le prêtre seront-ils avérés ? Réponse ce vendredi 2 avril à 21h sur France 2.

Capitaine Marleau sur le Vélorail des Gorges du Doux en Ardèche. - Capture d'écran

"Le Mastrou au cœur de l'intrigue"

Le série télévisée à succès, cette fois-ci diffusée sur France 2 (et non plus France 3), a choisi le Nord-Ardèche pour ce nouvel épisode intitulé "Au nom du fils". Il a été tourné l'été dernier sur les communes de Lamastre et de Saint-Félicien.

"La mort du conducteur de ce train est au cœur l'intrigue" explique Pierrick Géranton, le directeur du train de l'Ardèche. "On voit vraiment les paysages le long du Mastrou, des scènes ont été tournées à Lamastre ou encore Saint-Félicien".

"C'est une très bonne publicité pour le train et la région"

"C'est un vrai coup de pub, c'est très dommage de ne pas pouvoir lancer la saison du train à cette occasion" déplore le directeur du Mastrou.

Le train de l'Ardèche à l'arrêt à cause du reconfinement

"On se consolera ce soir en regardant cet épisode de Capitaine Marleau, on essaye de rester optimiste" explique Pierrick Géranton.

A cause du reconfinement et de la limitation de circulation à 10 km, le train de l'Ardèche ne va pas démarrer comme prévu ce samedi 3 avril. "On ne peut pas ouvrir dans ces conditions, on a mis douze employés au chômage partiel" explique le directeur du Mastrou.

"Pas de Mastrou, pas de vélorail, il faudra attendre un mois pour démarrer la saison mais je suis sûr que quand on sera ouvert les gens se rappelleront de l'épisode et viendront profiter du paysage, on reste positif".