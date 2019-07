Caravane du Tour de France : nos cinq conseils pour ramener des cadeaux à coup sûr !

Cette année, le tour de France passe trois jours en Pays de Savoie les 25, 26, et 27 juillet. Et avec lui, la fameuse caravane publicitaire, objet de tous les désirs sur le bord des routes. France Bleu vous donne cinq astuces pour repartir avec LE goddies "Tour de France 2019" de vos rêves.

Valloire, France

En la voyant arriver, un vent de bonne humeur et de fête passe sur le bord de la route. La caravane publicitaire du tour de France et son lot de cadeaux gratuits soulève toujours autant l’enthousiasme du public. Cette année encore, près de 15 millions de spectateurs se presseront sur le bord des routes, le long du parcours de la Grande Boucle. Selon ASO, l'organisateur de la course, la moitié d'entre eux vient même en priorité pour la caravane : plus que le peloton, ce sont les cadeaux qui intéressent le public.

Pour en profiter au mieux, France Bleu Pays de Savoie vous livre cinq astuces pour repartir avec des cadeaux... à coup sûr !

1 - Choisissez un endroit stratégique

La caravane passe une heure avant les coureurs, n'arrivez donc pas à la dernière minute ou tous les "bons" emplacements seront pris, voire inaccessibles. Pensez que la caravane fonctionne comme un accordéon. Pour peu qu'un enfant traverse la route loin devant, tous les chars vont freiner, ralentir et un bouchon peut se former. Elle peut au contraire accélérer le pas en cas de retard pour dégager la route dans les temps et passer très (trop) rapidement. Choisissez donc un endroit dégagé, mais où les véhicules seront obligés de ralentir ! Le virage serré étant un must pour avoir le temps d'attirer le regard des caravaniers.

2 - Démarquez-vous

Déguisez-vous, dansez, bougez ! Chaque année, la caravane est acclamée par 10 à 12 millions de spectateurs le long des routes de la Grande Boucle. Autant vous dire que plus vous sortirez du lot, plus les caravaniers auront l’œil attiré par vous !

3 - Devenez une cible

La caravane parcourt plusieurs milliers de kilomètres chaque année pendant un mois. Si mettre de l'ambiance et distribuer des goodies, sept heures par jour, avec le sourire, peut être drôle en début de Tour, pensez que la fatigue peut s'installer pour les animateurs à quelques jours de la fin de la course. Facilitez-leur la vie et amusez-les en créant des cibles : ouvrez un parasol à l'envers, proposez-leur un sac à viser, ou même le coffre de votre voiture. Succès garanti....

4 - Soyez sympa (et poli)

Rien ne sert de hurler ou de gesticuler pour attirer l'attention des caravaniers, ni même de les insulter quand ils se baissent pour recharger (si, si, on l'a vécu !). Certes, il y a parfois de la frustration quand le char passe sans rien donner, mais un sourire, un "s'il vous plait" ou un "merci", auront toujours plus d'effet, on vous le promet !

5 - Osez..

Bon, on ne vous conseille par forcément le déguisement "Borat", mais lâchez-vous ! La caravane est une grande fête, les chars passent avec la musique à fond, l'envie de mettre l'ambiance. Dansez, chantez, rigolez... à défaut de goodies, vous aurez (au moins) passé un bon moment et vécu des moments inoubliables. Et peut-être même sympathisé avec vos voisins, qui, eux, ont réussi à attraper le fameux bob cochonou. En deux exemplaires, qui sait ? ;)

Et n'oubliez pas....

... D'être prudents et sensés : respectez les consignes de sécurité et ne mettez pas les coureurs et vous-même en danger. Emmener aussi de quoi vous rafraîchir et vous protéger du soleil, il va faire chaud ces prochains jours en Pays de Savoie !