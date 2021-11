Carcassonne photographiée depuis l'espace par Thomas Pesquet

C'est au tour de Carcassonne d'avoir les honneurs des objectifs de Thomas Pesquet. Certes, on ne distingue pas la Cité Médiévale à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, mais les observateurs auront reconnu l'Aude qui serpente dans Carcassonne... et l'autoroute A61.

Quelques jours avant de repartir sur Terre, Thomas Pesquet a promis sur les réseaux sociaux qu'il posterait chaque matin des photos qu'il a gardées dans son appareil, avouant avoir eu un petit faible pendant son sujet pour son pays natal. Et il a commencé ce lundi par la ville de Carcassonne (Aude) en Occitanie !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On distingue sur le cliché l'Aude qui coule dans la ville, et au sud l'autoroute A61 qui relie Narbonne à Toulouse. En regardant de près, on devine aussi une petite poche, un rocher qui domine la ville et donne à être vue depuis cette autoroute de la mer. Ce sont bien entendu la Cité médiévale et ses mythiques remparts.

Le début du massif des Corbières au sud est facilement reconnaissable. Tandis que le golf de Carcassonne, au sud aussi, et l'hôpital de Carcassonne tout à l'est sont à portée de regard.

Thomas Pesquet devrait décoller ce mercredi 3 novembre à bord d'une capsule Space X pour rejoindre la Terre le week-end prochain.