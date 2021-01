Carnaval de Dunkerque : le championnat du monde du cri de la mouette aura lieu sur internet

C'est l'un des moments les plus fous du carnaval de Dunkerque : le championnat du monde du cri de la mouette se déroule chaque année dans un bar. Les concurrents imitent le cri de l'oiseau, et le plus beau l'emporte.

Cette année, à cause de la crise sanitaire, ce ne sera pas possible. Mais les organisateurs ne se laissent pas abattre : ils viennent d'annoncer, dans une vidéo aussi folle que leur championnat, que l'événement aurait bien lieu, mais en ligne.

Le 14 février, il vous suffira d'enregistrer une vidéo de votre plus beau cri, et de l'envoyer sur la page Facebook du championnat du cri de la mouette.

L'heure est grave avec le coq vide

C'est Justine, gagnante en 2019, qui, sur cette vidéo dialogue avec les mouettes pour qui "l'heure est grave avec le coq vide".