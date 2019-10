Carnet rose à la Planète des Crocodiles : naissance exceptionnelle d'une espèce rare

Civaux, France

La Grand'Goule et Smog sont désormais maman et papa. Ce couple de faux-gavials d'Afrique vient de donner naissance à une dizaine de bébés dans leur vivarium de la Planète des Crocodiles à Civaux.

« Ils sont très très beaux, ils mesurent vingt centimètres chacun, font des petits bruits, comme des couinements ! » - Alain Caillé, directeur de la Planète des Crocodiles

L'un des faux-gavials d'Afrique nés à la Planète des Crocodiles (sous un autre profil) - Planète des Crocodiles

"Jamais en Europe il n'y avait eu autant de naissances de cette espèce"

Depuis 2008 et le prêt des faux-gavials d'Afrique par un zoo des Pays-Bas, la Planète des Crocodiles de Civaux espérait cet heureux événement. « On a assisté à des parades nuptiales et à des accouplements, les œufs étaient magnifiques mais c'était trop beau pour être vrai », raconte Johan Doré, le soigneur animalier du parc zoologique.

« La découverte des bébés a été un moment très fort ! Que du bonheur ! Et leurs grands yeux leur donne une tête vraiment adorable. Le regard d'un bébé est vraiment captivant » - Johan Doré, soigneur animalier

Pour Alain Caillé, le directeur de la Planète des Crocodiles, « c'est extraordinaire car en France et en Europe, il doit y avoir vingt-cinq spécimens de faux-gavials d'Afrique et jamais il n'y avait une naissance aussi importante, donc c'est un vrai succès pour les soigneurs animaliers, de vrais parents adoptifs ! »

Les faux-gavials d'Afrique nés à la Planète des Crocodiles de Civaux. - © Planète des Crocodiles

Les internautes peuvent proposer des noms de dragons pour les bébés !

Comme c'est la tradition, les nouveaux pensionnaires de la Planète des Crocodiles vont être baptisés mais pas avec n'importe quel prénom. La maman faux-gavial d'Afrique s'appelle Grand'Goule, en référence au dragon légendaire du Poitou. Le papa, Smaug, porte lui le même nom que le dragon du roman Le Hobbit.

« On va piocher dans l'imaginaire collectif pour trouver des noms aux bébés, des noms de dragons tirés de l'univers de Tolkien, de Game of Thrones et Harry Potter. » - Johan Doré, soigneur animalier

La Planète des Crocodiles est ouverte aux propositions des internautes et promet que les bébés faux-gavials d'Afrique seront présentés au public dans quelques semaines. Cinq autres petits sont encore dans leur œuf et pourraient en sortir dans les jours qui viennent.

A l'âge adulte, le faux-gavial d'Afrique peut atteindre jusqu'à quatre mètres de long et mesurer 250 kg. Ils ont une mâchoire très longue avec 110 dents, idéale pour attraper les poissons. Cet espèce de la famille des crocodiles est extrêmement méconnue et elle est considérée comme menacée.