Carnet rose au Zoo du Bassin d'Arcachon : Un bébé ocelot un an après Isis la girafe

Roulé en boule, le petit ocelot dort collé contre sa mère. "Pour l'instant, ses journées se résument à téter et faire la sieste" sourit Elodie Trunet, la vétérinaire du Zoo du Bassin d'Arcachon. Né le 6 juillet, le félin a commencé à ouvrir les yeux il y a seulement deux semaines mais il fait déjà fondre les visiteurs. "Je le trouve bien mignon" s'écrit Louis, six ans et demi, adepte de "tous les animaux féroces". Sa mère, Estelle, est attendrie : "La maman protège beaucoup son petit, on retrouve nos codes à nous. Je trouve ça très touchant, j'adore observer la maternité chez les animaux."

Les ocelots sont surnommés les "petits jaguars" et doivent leur nom à la forme des tâches sur leur pelage "Elles sont ocellées, forment de petits anneaux" explique la vétérinaire.

Rare moment d'éveil du petit ocelot, entre deux siestes. © Radio France - Mathilde Loeuille

Mâle ou femelle ?

Le sexe du bébé ne sera connu qu'en septembre, lors de son examen des deux mois. "Les premières semaines, on attend que la mère s'en occupe parce qu'intervenir sur le petit pourrait le mettre en danger, il y a un risque qu'elle ne s'en occupe plus ensuite." Alors Elodie Trunet observe de loin et note que Zoé, la femelle arrivée d'Espagne il y a quelques années, remplit son rôle à merveille. "Et c'est son premier bébé !" Au contraire Tiago, le père, est tenu à distance car il pourrait avoir un comportement dangereux.

Zoé, la maman du bébé ocelot, défend farouchement son petit. Interdiction de s'approcher ! © Radio France - Mathilde Loeuille

Prénom choisi sur les réseaux sociaux

Comme le veut la tradition au Zoo du Bassin d'Arcachon, le prénom sera choisi grâce à un vote sur les réseaux sociaux une fois le sexe connu. L'année dernière, les internautes avaient choisi le prénom "Isis" pour une petite girafe.

Rares naissances en captivité

L'espèce, originaire d'Amérique du Sud, n'est pas en voie de disparition mais cette naissance est une excellente nouvelle pour l'équipe du Zoo car "les ocelots ne sont pas nombreux en captivité donc les naissances sont rares" explique la vétérinaire. Dans quelques années, le petit félin partira à son tour dans un autre zoo pour fonder une famille.