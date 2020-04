Carnet rose : naissance d'un bébé antilope au zoo d'Amiens

Le zoo d'Amiens fermé au public depuis le 15 mars en raison des mesures prises face au coronavirus, annonce une naissance ! Celle d'un petit addax, une espèce classée en danger critique d'extinction.

Il s'agit d'une antilope que l'on trouvait avant autour du Sahara et qui n'est plus que présente au Tchad et au Maroc. L'animal bénéficie de programmes de renforcement de sa population dans ces deux pays comme l'indique le zoo d'Amiens sur sa page Facebook.

Au chaud jusqu'à cet été !

Ce petit addax, un mâle, est né le 20 mars. Il doit rester lui-même "confiné" au chaud avec sa maman et pourra sortir et être visible cet été. Et il devrait garder son physique de "bébé" pendant plusieurs mois.

D'ici un an, un an et demi, il devra être placé dans un autre parc animalier afin, précise le zoo, de ne pas entrer en concurrence avec l'autre mâle reproducteur présent sur le site, en l'occurence son père !

Il ne s'agit pas de la première naissance d'un addax au zoo d'Amiens. Ce dernier participe en effet depuis neuf ans à un programme d'élevage de cet animal.