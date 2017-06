Carnet rose: un poussin de Casoar voit le jour au zoo du Lunaret

Le zoo du Lunaret à Montpellier a vu naître, fin mai, un poussin de Casoar à casque, spécimen extrêmement rare en captivité. On ne compte en moyenne que 6 à 7 naissances par an dans le monde.

Il aura fallu être patient. Presque dix ans que les soigneurs attendent cet événement. Le 23 mai dernier, un poussin de Casoar à casque a vu le jour dans l'enceinte du zoo du Lunaret. Une naissance exceptionnelle, car cette espèce se reproduit difficilement en captivité.

Le casoar à casque, un dinosaure à plumes

Le casoar à casque semble tout droit sorti des temps préhistoriques. Un très grand oiseau appartenant au même groupe que les autruches, les nandous et les émeus. Originaire d'Australie ou de Nouvelle Guinée, il mesure entre 1 mètre 50 et 1 mètre 70, pèse jusqu'à 70 kilos. Il ne vole plus mais coure jusqu'à 50km/h. Son plumage est d'un noir profond, son cou bleu orné d'excroissances de peau couleur rouge vif. Son nom « à casque » vient de ce casque corné qui orne sa tête. Quant à ses pattes, massives et puissantes, elles sont des armes redoutables, dotées chacune d'une griffe d'une dizaine de centimètres, tranchante comme un poignard. "C'est un oiseau qui est réputé dangereux. D'ailleurs nous les soigneurs on ne rentre pas dans l'enclos comme ça" raconte Yann Raulet, chef animalier au zoo.

"On aurait envie de comparer ça à un dinosaure". Yann Raulet, chef animalier au Lunaret Copier

L'oeuf de Casoar peut peser jusqu'à 800 grammes, d'une couleur vert émeraude. Celui ci est plus terne, car il s'agit d'un oeuf non fécondé récupéré l'an dernier dans l'enclos. © Radio France - Ciavatti

Si la reproduction est si difficile, c'est parce que que ces animaux sont très solitaires. "On ne les met ensemble qu'au moment de la reproduction, explique Yann Raulet, chef des soigneurs. Et encore il faut être très attentif car les animaux peuvent s'entretuer alors qu'ils sont sensés s'accoupler". Le zoo a eu la chance de recevoir il y a 10 ans un mâle et une femme qui ont grandi près l'un de l'autre et semblent se supporter. A force de patience, les soigneurs ont donc vu éclore le premier oeuf sur une couvée de quatre.

"Le papa s'occupe déjà tout à fait correctement de son petit, lui apprend à se nourrir, à se cacher. C'est un panel de comportements qu'on découvre". Copier

"On est tous extasiés de voir ce petit courir dans l'enclos. On le filme tous les jours"

Le poussin ressemble à un caneton. Un duvet couleur beige et marron qui va roussir peu à peu. Particularité du Casoar, c'est le père qui s'occupe de tout: préparation du nid, l’incubation des œufs dont la couleur verte fait penser à l'émeraude. 50 jours de couvaison en moyenne. Ensuite il restera auprès de son petit 9 mois durant, le temps de l'élever. La femelle de son côté peut rejoindre plusieurs mâles pour déposer ses œufs dans leur nid pendant la même saison de reproduction.

Pour éviter trop d'agitation, des barrières ont été disposées devant l'enclos pour éloigner un peu le public. Malgré tout le poussin est devenu l'une des attractions du zoo.