Carnet rose : une "mini" antilope est née au zoo d'Amiens

Amiens, France

Il y a un nouveau venu au zoo d'Amiens. Un dik-dik de Kirk (Madoqua kirkii pour le nom scientifique) est né le 24 décembre dernier, annonce le zoo sur sa page Facebook ce mercredi.

Mâle ou femelle ?

Il s'agit d'un animal de la famille des bovidés, une sorte d'antilope naine que l'on trouve dans les savanes de l'est et du sud-ouest du continent africain. Le dik-dik de Kirk peut atteindre un peu moins de 80 centimètres. Il tire son nom du bruit qu'il fait quand il se sent en danger. On saura dans une dizaine de jours s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle.

Des idées pour le baptiser

En attendant de connaître le sexe de ce dik-dik, le zoo d'Amiens est preneur d'idées de prénoms. Pourquoi pas Noël ou Noëlle, vue sa date de naissance, suggère-t-il. Parmi les propositions sur la page Facebook du zoo, on trouve par exemple Léon (Noël à l'envers), Voyou, Joyeuse, Billy, Bambi, Kid ou Kiddi, Kigali du nom de la capitale du Rwanda où se trouve en partie cet animal. Autre proposition d'actualité : Australie, en hommage aux nombreux animaux morts ou blessés dans les incendies qui touchent en ce moment le pays.

L'animal est actuellement gardé au chaud avec sa mère et les autres adultes du groupe.