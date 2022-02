Un Collectif relance le débat sur l'indépendance de Carnon

Alain Frapolli a deux adresses. Celle de sa résidence principale à Mauguio et celle de son logement secondaire à Carnon. Président du Collectif pour un maire à Carnon, l'ancien CRS milite pour l'indépendance de Carnon vis à vis de Mauguio. Selon lui, la station balnéaire pourrait très bien subsister seule et pour prouver cette autosuffisance, il demande des comptes à la municipalité.

Il aimerait connaître le montant des taxes et impôts générés par Carnon, ce qui lui a été refusé pour l'instant. En raison de ce refus, le maire, Yvon Bourrel, s'est fait rappelé à l'ordre de la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada).

"Je ne vois pas pourquoi le maire ne nous donne pas ces chiffres. S'ils n'étaient pas bons pour nous, il les donnerais"- Alain Frapolli

"Carnon n'est pas juste une station balnéaire qui vit deux mois par an. Carnon est aujourd'hui une commune de plus de 4.500 habitants, avec plus de 3.500 inscrits sur les listes électorales" fait savoir Alain Frapolli. Pourtant selon lui, Carnon est lésé. "Il y a plein de choses qui ont fermé. Regardez la Poste, elle n'est ouverte que deux ou trois jours par semaine, quasiment toutes les banques ont fermé. Et puis à Mauguio, il y a u pôle santé mais pas ici".

17.000 habitants à Mauguio dont 4.500 à Carnon

Pris au hasard dans la rue, les Carnonnais rencontrés par France Bleu Hérault sont sur la même longueur d'onde. "Beaucoup d'activités culturelles par exemple ont été supprimées" se plaint cette femme, "et quand on demande des comptes, on nous répond qu'on a qu'à aller à Mauguio". Malheureusement selon une jeune fille, pour se rendre à Mauguio depuis Carnon, il n'y a aucune ligne de bus direct.

Certains relèvent le manque de cohérence géographique, les deux parties étant coupées l'une de l'autre par l'étang de l'Or. Une seule personne évoquera un non-sens qui conduira automatiquement à une augmentation des impôts.

Une pétition pour demander l'indépendance

Selon les estimations d'Alain Frapolli, le budget de Carnon se monte à 30% du budget de la commune soit "9 ou 10 millions d'euros", amplement suffisant pour 4.500 habitants estime le Collectif. "Je me bats pour que les Carnonnais puissent être décisionnaires de leur avenir. Pourquoi c'est Mauguio qui décide pour Carnon ?" interroge le présidant du Collectif.

Pour aller plus loin dans la revendication, Alain Frapolli veut lancer une procédure pour demander l'indépendance auprès des services de l'Etat. Pour commencer, il lui faut recueillir les signatures du tiers des inscrits sur les listes électorales. Une tentative du même type a échoué en 1990.

Sollicité par France Bleu Hérault, le maire de Mauguio a refusé de donner suite.