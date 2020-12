Carquefou : un santon d'Emiliano Sala à l'église

Le père Guillaume Le Floc'h connaissait bien Emiliano Sala : il le voyait sur le terrain, mais aussi régulièrement à l'église Saint-Pierre de Carquefou ; l'Argentin habitait la commune lorsqu'il jouait au FC Nantes. Ce vendredi 25 décembre, jour de Noël - et jusqu'à mi-janvier, un santon à son effigie est visible au cœur de la crèche. "S'il y en a bien un qui a sa place ici, c'est lui", sourit le curé.

L'idée c'est de rejoindre un événement d'il y a 2 000 ans avec des personnages historiques qui reflètent la vie de la commune

"Il venait prier ici le vendredi avant les weekends où il y avait match à la Beaujoire, affirme Guillaume Le Floc'h, devant la statue de la Vierge Marie, dans l'église. C'est aussi ici l'endroit où l'on met la crèche, chaque année, c'est pour cela qu'il m'a semblé bon de représenter Emiliano, à genou, et offrant son ballon."

"Très souvent, il faisait l'avion après un but. On a hésité à le représenter comme cela."

Le projet du curé va plus loin, il espère qu'année après année, la crèche grandisse avec à la fois des personnages historiques de la commune et ceux qui y vivent aujourd'hui . "Moi, mon rêve, après, c'est que l'on ait 200 personnages, assure le curé. Ce serait très beau que l'église soit visitée de loin et que l'un des premiers personnages ait été Emiliano. Ça me semblerait marrant."