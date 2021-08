PHOTOS - Une famille de Dordogne récolte un tomate de 1,04 kilo

C'est une belle récolte qu'a faite la famille Cuevas de leur jardin. Hugo et Théo, âgés respectivement de 7 et 3 ans, ont découvert ce matin du vendredi 27 août, une énorme tomate. Elle pèse 1,04 kilo ! De la variété cœur de bœuf, c’est une belle pièce qui est bien plus large que le visage de Théo.

La famille a commencé à jardiner pendant le confinement. Dans leur potager, ils cultivent des melons, des courgettes et des tomates. "Tout ce qu'on met, c'est de la bouillie bordelaise et de l'eau", explique Grégoire, le père de famille. Une méthode qui a l'air de fonctionner puisque les récoltes sont bonnes cet été, malgré le manque de soleil et le mildiou. "On a beaucoup de tomates. Elles sont toutes très belles et en général très grosses" assure Grégoire.

La famille a prévu de manger l’énorme tomate dès ce vendredi soir en salade. Ils savent déjà qu'ils vont se régaler.