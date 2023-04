CARTE - Où sont les bateaux de l'Armada 2023

Du 8 au 18 juin, pour l'Armada de Rouen, 43 des plus beaux bateaux du monde ont confirmé leur venue sur les quais de Rouen et vous pourrez tous les visiter. Avant l'Armada, ils naviguent de ports en ports. Pour les suivre et guetter leur arrivée, consultez notre carte, mise à jour régulièrement.

Suivez l'arrivée des bateaux à l'Armada de Rouen 2023 Pour l'Armada 2023, Rouen accueillera les plus beaux bateaux du monde du 8 au 18 juin. Goélette, deux-mâts, trois-mâts carré ou trois-mâts barque, quatre-mâts, galion, frégate, patrouilleur, caravelle... les navires occuperont sept kilomètres de quais, de la rive droite à la rive gauche. Ils vous ouvriront leurs ponts tous les jours pour des visites de 10h à 17h. ⓘ Publicité A la date d'aujourd'hui, 43 bateaux ont confirmé leur présence. Parmi eux, plus d'une dizaine ne sont jamais venus. Comme le Canopée, cargo voilier de 121 mètres de long, lancé fin 2022 et conçu pour le transport d’éléments de la fusée Ariane 6 des ports européens vers Kourou, le Crocus, le Jeanne Barret, le Lobélia, le Fremm Normandie, le Nao Victoria, le Pascual Flores, le Joanna Saturna, le Morgenster, le Ring Andersen, le Vera Cruz, le Bel Espoir II, La Licorne, le Tante Fine et le Pendragon. En attendant de les voir à Rouen, nous vous proposons de suivre leurs déplacements de ports en ports. Notre carte est régulièrement mise à jour avec les données du site vesselfinder.com Les bateaux sur notre carte : Atlantis

Atyla

Bel Espoir II

Belem

Belle poule

Bima Suci

Canopée

Capitan miranda

Charles-Marie

Crocus

Cuauhtemoc

Dar Młodzieży

El Galeon

Etoile

Etoile du Roy

Etoile Molène

Flamant

Hydrograaf

Jacques Oudart Fourmentin

Jeanne Barret

Joanna Saturna

JR Tolkien

La Licorne

La Nébuleuse

La Recouvrance

Le Français

Le Renard

Lobelia

Marité

Morgenster

Mutin

Nao Victoria

Normandie (FREMM Normandie)

Narcis

Pascual Flores

Pendragon VI

Santa Maria Manuela

Shtandart

Statsraad Lehmkuhl

Tante Fine

Thalassa

Urania

Vera Cruz Plan de situation des bateaux à l'Armada de Rouen 2023