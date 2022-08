CARTE - Quelles célébrités sont nées près de chez vous dans l'Yonne ?

Une star est-elle née dans votre commune icaunaise ? Vous pouvez désormais le découvrir en quelques clics, grâce au site "Notable people". Sur une carte du monde, le site internet recense la personne la plus célèbre née sur une aire géographique donnée, du pays à l'arrondissement, en passant par les villes et villages de l'Yonne.

L'écrivaine Colette à Saint-Sauveur en Puisaye, le père du dictionnaire Pierre Larousse à Toucy, ou encore l'acteur Bernard Ménez à Mailly-le-Château, de nombreuses célébrités ont vu le jour dans notre département. Pour accéder à la carte et découvrir qui est né près de chez vous, cliquez ici.

Bacary Sagna, Colette et Joseph Fourier notamment sont nés dans l'Yonne - Capture d'écran - Notable People

Cette carte est basée sur les données biographiques collectées par plusieurs universitaires français, publiées en juillet 2022. Toutes les personnalités n'y apparaissent pas : pour figurer sur le site, elles doivent en effet avoir une page Wikipedia suffisamment longue et référencée. De plus, seule la personne la plus "célèbre" apparaît sur chaque commune, ce calcul étant effectué via un "indice de célébrité" conçu par cinq universitaires américains.