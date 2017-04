"Catho Rétro" à Marseille, la boutique des objets religieux branchés

À trois jours de Pâques, France Bleu Provence vous fait découvrir une boutique très originale, "Catho Rétro", dans le 6e arrondissement de Marseille, à 800 mètres de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Des objets tendances avec des symboles de la religion chrétienne.

Fanny, Armelle et Marjolaine ont ouvert leur boutique rue Edouard Delanglade dans le 6e arrondissement. Elles proposent tout un tas d'objets décorés qui symbolisent la foi chrétienne.

Rien à voir avec les "bondieuseries" de mauvais goût. Adieu les chapelets vieillots et bonjour les mugs, les sacs en toile, les mobiles pour enfants, la déco, les posters, les cartes et même les tatouages éphémères "Jesus Loves You", pour avoir la foi jusque sur la peau !

Cette équipe créative dessine et fait fabriquer 80% des objets vendus dans la boutique.