Caudiès-de-Fenouillèdes met son corbillard de 1968 à la retraite !

Des corbillards comme on n'en fait probablement plus : depuis 1974, c'est une Peugeot 404 break de 1968 qui accompagne les défunts de Caudiès-de-Fenouillèdes. Enfin, qui accompagnait... : cette pièce de musée a été mise à la retraite, un repos bien mérité !

L'allure de cette Peugeot 404 break est vintage, forcément. Le levier de vitesse est au volant, le démarreur est un peu récalcitrant... mais le corbillard démarre encore au quart de tour ! Car il s'agit bien du corbillard de Caudiès-de-Fenouillèdes. Une Peugeot 404 de 1968, acquise d'occasion par la commune en 1974 et aménagée pour ses nouvelles fonctions, en remplacement d'une voiture hippomobile ! Elle vient tout juste d'être remisée au garage et remplacée par un corbillard bien plus moderne.

Et pourtant, ce corbillard d'un autre temps est en parfait état de marche. "À l'époque, il était très très moderne, s'amuse le maire de Caudiès, Jean-Pierre Fourlon. C'était presque le modèle de luxe, presque la voiture du président de la République ! Non, j'exagère un peu, il circulait déjà en DS..."

Surtout, ce corbillard à une histoire : depuis sa mise en service, il a croisé presque deux générations entières de Caudiésiens et conduire à leur dernière demeure, l'équivalent de la population entière du village. En somme, toutes les familles de Caudiès ont suivi au moins une fois le véhicule jusqu'au cimetière.

C'est un élément de l'histoire de Caudiès - Jean-Pierre Fourlon, maire de Caudiès-de-Fenouillèdes

Depuis 1983, René Bernard est presque le conducteur attitré du break. Et pour une bonne raison : "au départ, il n'y avait pas de caisson pour installer le cercueil, explique-t-il. Pour fermer le coffre, il fallait donc avancer le siège conducteur au maximum et conduire les jambes repliées, c'est pour ça que c'était en général moi qui m'y collait, étant le plus petit de l'équipe !"

Le corbillard est en parfait état de marche... pour un collectionneur ? © Radio France - Marie Rouarch

Une seule panne en 42 ans

Des anecdotes, forcément, René Bernard en a des dizaines : les fleurs qu'on installe sur la galerie faute de place à l'intérieur du véhicule, sauf les jours de grand vent ! Ou cette panne, en plein cortège vers le cimetière... Les Caudiésiens ont dû pousser eux-mêmes le corbillard sur 200 mètres. Et puis, avant l'installation du caisson qui reçoit le cercueil, la 404 servait aussi à la commune pour quelques déplacements. Comme ces membres de l'équipe municipale de Dieppe en visite dans les Fenouillèdes que René Bernard était allé chercher à l'aéroport de Perpignan... "J'ai fini par leur expliquer qu'ils étaient dans le corbillard de la commune... ça les a fait sourire", s'amuse-t-il.

Aujourd'hui, avec ses 82 839 kilomètres au compteur, la Peugeot 404 a encore de beaux jours devant elle. "Grâce au contrôle technique, on sait qu'elle ne faisait que 100 kilomètres tous les deux ans !", relève son chauffeur. "Comme elle ne pouvait pas sortir des frontières de la commune, elle roulait peu, poursuit Jean-Pierre Fourlon, c'est une voiture en parfait état, elle a été bichonnée !"

Un pan de l'histoire de Caudiès qui s'en va

Parmi les Caudiésiens, certains sont déjà nostalgiques de la vieille auto qui a servi pour la dernière fois en juillet 2016. À l'image de Maurice, "presque 90 ans", ancien artisan sur la commune : "Elle faisait partie de la vie communale, c'était une tradition... je l'ai suivie, souvent. Et même je comptais partir avec, manque de chance !"

Maintenant, les habitants l'imaginent dans le musée d'un collectionneur, qui en prendrait grand soin et ferait rouler l'ancien corbillard en dehors des frontières de Caudiès. Avec une petite contrainte : "en raison de son aménagement, il a une carte grise pour un conducteur, sans passagers, explique le maire. Si on veut l'utiliser avec des passagers, il faut faire refaire une carte grise avec le nombre de sièges mais les sièges ils existent bien !" Reste à démonter le fameux caisson du corbillard...

Ce corbillard de collection est donc en vente. La mairie de Caudiès-de-Fenouillèdes n'a fixé aucun prix mais les curieux sont déjà très nombreux à l'avoir contactée pour se renseigner !