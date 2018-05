Une application pour smartphones a été lancé par une jeune entreprise orléanaise. Elle vous permettra d'identifier les personnages historiques et les associations dans le cortège du 8 mai.

Ce sont des questions que l'on se pose souvent lorsque l'on assiste au défilé des fêtes johanniques d'Orléans : "Qui est ce personnage ? Quel a été son rôle ?" ou encore "Quelle est cette association et que fait-elle ?"

Si avant ces questions restaient trop souvent sans réponses, à moins d'être un accompagné d'un vrai spécialiste de Jeanne d'Arc, cette année il sera beaucoup plus simple de se repérer dans le cortège.

Une application et des médaillons connectés

Toutes les informations, tout ce qu'il faut absolument savoir s'affichera directement sur votre téléphone mobile, à condition d'être connecté à internet (3G/4G), au bluetooth et d'avoir préalablement installé l'application Jeanne2018. Un programme lancé par 3ZA Engineering, une jeune entreprise orléanaise incubée au Lab'O. Vincent Deschamps est l'un des développeurs : "Les personnages historiques et les associations présentes dans le défilé portent sur eux des médaillons bluetooth. Avec l'application, dès que vous captez un signal, vous recevez une notification (un "push", ndlr) qui vous emmène sur un site web sur lequel vous avez plus d'informations."

Huit personnages historiques et vingt-trois associations

Très concrètement vous aurez accès un texte d'environ cinquante lignes avec les informations essentielles, mais aussi des photos, des liens internet et éventuellement des coordonnées pour contacter l'association. Dans le cortège, tout le monde ne sera en revanche pas équipé de dispositif, certains l'ont refusé. Au total, huit personnages historiques et vingt-trois associations porteront le fameux médaillon connecté.

Dans les années 1960, les associations se promenaient avec des pancartes"

Il a fallu deux mois et demi de travail à la dizaine de salariés de 3ZA Engineering pour mettre sur pieds ce dispositif. Cette entreprise est spécialisée dans les objets connectés destinés à l'industrie. Et pour les fêtes johanniques, ils ont en fait adapté une de leurs technologies, développée pour un musée. Le principe est le même : le visiteur obtient des informations sur les œuvres grâce à son téléphone.

Une dizaine de personnes ont travaillé sur cette application © Radio France - Cyrille Ardaud

Gwendael Dauphin, l'un des dirigeants de 3ZA Engineering : "Nous avons inversé le principe. Ce n'est plus le visiteur qui se déplace devant le tableau, mais le tableau qui se déplace devant le visiteur. Dans les années 1960, les associations se promenaient avec des pancartes... là nous avons des pancartes numériques !"

Application gratuite et sans inscription

Un service qui n'a pas été facturé à la mairie d'Orléans explique le dirigeant : "Nous leur avons proposé ce projet et ils ont tout de suite été partants. Pour nous c'est vraiment un test grandeur nature, qui nous permettra ensuite d'adapter notre technologie."

L'application est gratuite et sans inscription. Disponible au téléchargement sur les téléphones Androïd. Après le défilé, elle sera toujours disponible, pour continuer à consulter les fiches. Pour le moment, les développeurs ne savent pas si cette opération sera reconduite lors des prochaines fêtes johanniques.