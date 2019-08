Une bouteille à la mer trouvée sur une plage bretonne par un Belfortain

Plozévet, France

C'est un sacré souvenir de vacances pour Olivier Tisserand. Ce photographe belfortain a trouvé une bouteille sur la plage de Plozévet, dans le Finistère.

Il vient tous les ans en vacances dans le secteur et il a l'habitude de faire des photos sur la plage. C'est au cours d'une de ses excursions photographique qu'il a aperçu cette bouteille : "en regardant de plus près, je me suis dit qu'elle devait être assez âgées, elle avait comme du corail, et il y avait un gros scotch autour du goulot".

La bouteille portait les traces de sa traversée de l'Atlantique. - Collection personnelle DR

Un message venu du Canada

A l’intérieur, il découvre : "un petit message, un papier glissé à l’intérieur d'un cellophane, c'était un courrier, avec un petit autocollant, et ce courrier vient du Canada."

La bouteille a donc traversé tout l'océan Atlantique avant de s'échouer en Bretagne. En fait, c'est un chasseur de crabes des neiges qui a l'habitude de jeter ces petites bouteilles, pour raconter un peu sa vie, son quotidien. Alors Olivier a décidé de lui répondre : "Je veux faire un jeu, publier un message sur Facebook, pour savoir s'il est possible de faire remonter ce message jusqu'à son propriétaire, pour voir si le message peut arriver plus vite que la bouteille, qui elle a mis un an à arriver jusqu'ici."