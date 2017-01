Ce boulanger cache des fèves toulousaines dans ses galettes

Jean-Luc Beauhaire, boulanger à Léguevin et Toulouse, a commandé des fèves à l'effigie de six lieux symboliques de Toulouse, du Capitole en passant par le canal du Midi ou Saint-Sernin. Explications.

Après les bûches, la galette des rois arrive sur nos tables!

Jean-Luc Beauhaire, boulanger depuis 35 ans, installé à Léguevin et au marché Victor Hugo à Toulouse, est lui plutôt spécialiste des coques, ces petites brioches rondes et sucrées.

Six lieux emblématiques de Toulouse

Cette année, il a commandé des fèves particulières et uniques : des carrés de céramiques sur lesquels sont peints six lieux emblématiques de Toulouse: la place du Capitole, Saint-Sernin, l'Hôtel Dieu, le canal du Midi, la Daurade et la cité de l'Espace.

La Daurade, Saint-Sernin, la Cité de l'Espace, trois fèves et trois lieux emblématiques de Toulouse. © Radio France - Clémence Fulleda

L'Hôtel Dieu, le canal du Midi et la place du Capitole. © Radio France - Clémence Fulleda

Des lieux que Jean-Luc Beauhaire, arrivé d'Orléans il y a 30 ans, a adoptés :

On est toulousains, on vit à Toulouse et Toulouse nous fait vivre! Ce sont des lieux incontournables !

Des fèves fabriquées en France

Ces fèves 100% toulousaines sont fabriquées en France, contrairement à 95% des fèves du marché, standardisées, qui viennent d'Asie. C'est l' établissement Panessiel (en Isère) qui les conçoit et elles sont fabriquées dans un atelier qui apprend à des personnes éloignées de l'emploi à s'insérer dans le monde du travail.

1,50 euros par fève

La qualité a un prix : le boulanger paie environ 1,50 euros par fève. Et il en a commandé 10 000.

Mais pour lui, cela correspond à "l'esprit" de ses galettes et de ses coques.

Je suis prêt à réduire mes marges pour des fèves dans un produit de qualité, élaboré de façon traditionnelle, sans conservateur, sans additif.

Jean-Luc Beauhaire peut vendre jusqu'à 300 coques, galettes et Limoux (des coques avec des fruits confits) pour l’Épiphanie.

Pas de triche !

Et ce sont les boulangers et les pâtissiers eux-mêmes qui mettent les fèves, pour éviter que l'on triche.... Selon le site agro-media, 68% des Français s'arrangeraient pour que les enfants aient la fève.

Pour l’Épiphanie, pas moins de 30 millions de galettes sont vendues chaque année en France.