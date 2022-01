Ce boulanger de La Ferté-Bernard cache deux lingots d'or dans ses galettes

A La Ferté-Bernard, la boulangerie La Pause gourmande va dissimuler deux lingots d'or dans le petit millier de galettes qu'elle vend chaque année en janvier. A la clef : une briquette en or d'une valeur d'environ 350 € pour le roi ou la reine. Et une belle publicité pour le boulanger.

En plein lancement de la saison de la galette, c'est un sujet qui fait parler du côté de La Ferté-Bernard. A partir de ce samedi 8 janvier et jusqu'à la fin du mois, la boulangerie La Pause gourmande va dissimuler dans le petit millier de galette qu'elle vend chaque année deux lingots d'or d'une valeur de 350 € chacun. Enfin presque : "Ce sont deux petits lingots en argent à échanger à la boulangerie contre un vrai lingot de 5 grammes, d'une valeur de 350 € en fonction du cours de l'or", précise le patron Jérémy Naudon.

Pour monter cette opération, le boulanger s'est associé à la bijouterie fertoise De Sousa-Chevalier. Avec l'idée de créer une animation susceptible de booster sa saison de la galette, en fidélisant les clients d'une nouvelle façon. En effet, "les collections de fèves, ça se perd un peu, explique Jérémy, même si on essaie toujours de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et des belles collections. Mais c'est comme l'Euromillion, les gens sont plus attirés par les gros montants !"

Une saison 2022 encore impactée par le Covid

Depuis des années, il réfléchissait au coup des lingots ou des louis d'or, très en vogue depuis quelques années chez les boulangers. Il a donc sauté le pas cette année, d'autant plus que la saison de la galette, comme l'an dernier, s'annonce en demi-teinte : "D'habitude on travaille beaucoup avec les entreprises et là, avec le covid, elles ne font plus de pots, de choses comme ça. Donc on a moins de commandes."

Adepte des animations commerciales, qu'il multiplie depuis un ou deux ans, Jérémy lance donc l'offensive pour la première fois sur l'épiphanie "pour fidéliser les clients et faire parler de la boulangerie." Un premier pari réussi. Le sera-t-il aussi sur le plan commercial ? "On verra à la fin du mois le chiffre d'affaire", sourit le boulanger.