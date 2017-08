Ce breton fabrique les mots croisés de tous vos magazines !

Bernard Larhant est verbicruciste, ce passionné de mots réalise - sous-pseudo - les grilles des plus grands journaux français. Ils ne sont que trois, en France, à vivre de ce métier.

Que vous vous grattiez la tête sur les mots croisés de Télé star et Télé star jeux, ou encore du Figaro Madame, c'est un breton qui se cache derrière les définitions qui vous font réfléchir. Bernard Larhant réalise aussi une grille géante tous les 15 jours pour Paris Match.

Il travaillait dans l'agriculture, avant de changer de vie !

Cette passion lui est venue presque par hasard ! Le bigouden explique qu'à ses débuts, il travaillait dans le secteur agricole, dans le Lot-et-Garonne. Il a commencé à s’exercer en réalisant les mots croisés dans la revue que lançait un ami. Quand elle s'est arrêtée, il a envoyé ses jeux aux maisons parisiennes, qui ont retenu sa candidature et lancé sa nouvelle carrière !

Pas facile cependant d'identifier l'oeuvre du breton : _"Vous n'aurez pas une seule grille signée de mon nom. Depuis le décès de Michel Laclos, le Pape des mots croisés, ils s'arrangent pour avoir un nom qui correspond à la revue, quelque soit celui qui fait les jeux. Le nom restera de manière à ce qu'il n'y ai pas cet émoi énorme parmi les lecteurs qu'il y a eu au moment du décès de Michel Laclos."_

"On rode le style de ses mots croisés au fil du temps !"

"Au début, le plus difficile, c'est de trouver les mots, les définitions... La première année, on tâtonne, on fait des erreurs, on a des retours pour dire qu'il y a une faute. Et petit à petit, on rode le style de ses mots croisés, on enrichit son vocabulaire, et on enrichit surtout ses définitions", explique le verbicruciste.Bernard Larhant poursuit : "Ce qui intéresse les lecteurs, c'est d'avoir des définitions au second ou au troisième degré."

Plus de 20 000 définitions en tête

Petit à petit, les logiciels ont remplacé le travail des verbicrucistes. Mais certains journaux et magazines restent fidèles à leurs auteurs. Bernard Larhant détaille : "Les commandes spéciales, thématiques, ne peuvent pas être réalisée par un ordinateur. J'ai par exemple une commande d'une grille suite au décès de Gonzague Saint-Bris, certains quotidiens parisiens aiment coller à l'actualité."

Les ordinateurs ne savent pas faire de second degré

L'amoureux des mots explique qu'il a encore de l'avenir : "Par exemple, pour un mot de 10 lettres, je propose la définition «appuie facilement sur la détente». Le mot à trouver c'est «vacancier». Mais l'ordinateur mettra «estivant»". Le fan de jeux de mots ajoute : "ça peut être un peu coquin, parfois, mais toujours en restant convenable ! Par exemple : « en haut quand la femme est en bas», c'est «porte-jarretelle» !"