Ce chef étoilé va cuisiner dans un ehpad de Marseille

C'est une grande première pour le chef Julien Diaz. Ce mardi, ce chef étoilé marseillais, cuisine pour les 80 résidents de la maison de retraite Longchamp. Au menu : œuf mimosa-crème de poutargue accompagné d’un velouté aux fanes de radis, un rôti de veau-purée de potimarron et châtaignes-crème de champignon et, pour le dessert, un blanc-manger à la poire-meringue italienne et coulis de fruits.

Repas de chef et contraintes de la cuisine en ehpad

Un repas qui ne poserait pas de problèmes au chef dans son restaurant Saveurs, près de la place Castellane, mais cette fois il a fallu s'adapter aux contraintes des cuisines en ehpad. "Par exemple, interdiction d'utiliser des œufs frais pour des raisons sanitaires", explique Julien Diaz, qui a dû se résoudre à cuisiner avec des jaunes et des blancs d’œufs en bidon. "On s'adapte !", sourit le chef, qui travaille ce mardi main dans la main avec le chef de la maison de retraite.

"On a tous un rapport à la nourriture, de l'enfance à la vieillesse"-Julien Diaz

S'il a accepté cette proposition de la toute jeune entreprise Wilchef, spécialisée dans la restauration événementielle, c'est pour la bonne cause. "Je n'avais rien à faire chez moi avec le restaurant fermé, je trouvais ça plus intéressant de prendre du temps pour de belles causes". Ce n'est pas la première fois que Julien Diaz donne de son temps et de son savoir-faire. L'hiver dernier, au moment de Noël, le chef marseillais avait déjà cuisiné pour le Secours populaire.

"On a tous un rapport à la nourriture, de l'enfance à la vieillesse" explique le chef qui sourit en pensant à son grand-père de 93 ans "à qui on ne risque pas de faire manger n'importe quoi !", ou de sa grand-mère qui avait des émotions d'enfant en dégustant un plat qui pouvait lui faire plaisir.

Des repas de chef qui devront être... mixés

Une particularité du repas de ce midi ? La moitié des résidents de la maison de retraite doivent manger... des aliments mixés ! Alors passage à la moulinette pour le rôti de veau. Ce n'est pas dommage ? "Pas du tout" répond le chef, qui se souvient d'un poulet rôti mixé en velouté par un grand chef parisien, "époustouflant !".

Julien Diaz très engagé pour les bons produits, bien cuisinés, pour tous : "ce n'est pas parce qu'on mange mixé qu'on doit manger de la merde !". Le chef a aussi été approché par une association qui vient en aide aux enfants handicapés, qui eux aussi ne peuvent pas manger comme tout le monde.