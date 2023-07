Ce cordiste de Sablé-sur-Sarthe installe un système pour lutter contre la grippe aviaire

Des travaux de rénovation et de sécurisation de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption à Sablé-sur-Sarthe ne permettent plus d'accéder au parking du bâtiment. Deux cordistes travaillent depuis lundi 17 juillet 2023 et jusqu'au lundi 31 juillet. L'une de leurs missions est de remplacer le système anti-volatile, installé en 2015. Ce système de piques qui envoient de l'électricité, empêche les oiseaux migrateurs de se poser et donc évite la propagation de la grippe aviaire.

ⓘ Publicité

Empêcher aux oiseaux de se poser

Le système ressemble un peu "à celui de clôture à vaches", compare Jérôme Monsimier, cordiste en charge du chantier qui propose ce service aux sites industriels, "notamment dans l'agro-alimentaire ou les coopératives céréalières. Il est arrivé qu'on pose des systèmes pour empêcher les oiseaux migrateurs de se poser et donc de véhiculer la grippe aviaire à l'intérieur des sites. On les empêche de se poser et dans ce cas-là, ça peut permettre de préserver des sites. On a fait ça chez Alifel à Loué par exemple. Le but, ce n'est surtout pas de blesser l'oiseau. C'est de la basse tension. Il n'y a pas de volonté de blesser, ni les oiseaux, ni les hommes d'ailleurs, qui viendraient travailler comme les couvreurs."

loading