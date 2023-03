Ce jardinier biotois confectionne son costume de templier de A à Z

...et le résultat est carrément Bluffant. Retrouvez-le à "Biot et les templiers" les 31 mars et 1er et 2 avril prochains

Fabrice Vandromme, fan des templiers © Radio France - jérôme pivette Fabrice Vandromme a de la ressource. Une énorme ressource même! ⓘ Publicité Ce gars du nord exilé à Biot depuis plus d'une vingtaine d'années exerce le métier de jardinier sur la zone de Biot et ses environs, et mène son bout de chemin tranquillement sous le soleil de la Côte d'Azur. C'est à l'annonce de la nouvelle édition tant attendue de "Biot et les Templiers" qu'il s'est lancé dans un challenge un peu fou : Réaliser son propre costume de templier. Il explique cette idée folle par le fait d'avoir assisté à la dernière édition en date, en 2014, que cela l'avait tellement émerveillé au point de se promettre de faire partie de l'édition suivante entièrement costumé en chevalier templier. C'était sans compté sur le confinement qui a tout déréglé. Mais enfin ; une nouvelle édition qui se prépare pour 2023. Fabrice s'est alors attelé à la tâche sans tergiverser. loading Un costume réalisé avec des matériaux de récup' Tuteurs pour plantes, fils de fer galvanisé pour la côte de maille, poubelles de jardin en polyéthylène, tissu d'ameublement pour réaliser le tabard et la cape, le tout ne lui côté presque rien....sauf des nuits entières à confectionner sa cagoule en côtes de mailles, maille par maille. En tout, environ 2500 mailles ont été nécessaires pour cette cagoule, avec un poids final supérieur à 2kg, et des petites nuits de sommeil. Retrouvez Fabrice qui fera partie de la grande fête des Templiers à Biot le weekend du 1er avril. Pour tout savoir sur l'événement et le programme À lire aussi Revivez l'âge d'or des templiers à Biot le temps d'un weekend les 31 mars, 1er et 2 avril 2023