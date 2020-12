Baptiste Parouty a 18 ans et vit à Nantheuil près de Thiviers. Ce jeune accordéoniste a organisé et participé à un concert avec quatre autres musiciens. Ce spectacle de musette sera diffusé sur YouTube le 31 décembre pour que les aînés puissent danser chez eux le soir du Réveillon.

Ce jeune accordéoniste de Dordogne joue sur Youtube pour le Nouvel An

Baptiste Parouty et son accordéon seront sur scène le 31 décembre de 17h à 19h

Cela ne fait que deux ans que Baptiste Parouty joue de l'accordéon, une vraie passion. L'an dernier, il avait participé à un grand bal musette pour le Réveillon du Nouvel An. Cette année impossible d'organiser un tel événement à cause du couvre-feu et des restrictions sanitaires qui interdisent toujours les bals. Il a donc décidé de mettre en place un concert pour permettre aux aînés (mais pas que !) de danser à la maison. Il sera diffusé de

Un concert enregistré et diffusé sur YouTube

Au départ, l'idée vient de lui. Pour égayer un peu la soirée des habitués des bals musette en manque de danse, il imagine un concert avec d'autres accordéonistes : "Les gens se retrouvent beaucoup le 31 décembre pour danser. Cette année c'est pas possible du coup on leur fait le bal à la maison !" explique-t-il. Il contacte donc quatre autres collègues, des grands noms de l'accordéon : Denis Salesse, Sylvie Nauges, Nicole Bergès, Christophe Sirgues. Le concert est enregistré au centre culturel de Nantheuil filmé par la société Mélodirama "Il y avait quatre ou cinq caméras et pas de public" indique le jeune homme.

Les cinq artistes interpréteront des grands airs du répertoire musette comme "Les bruyères corréziennes" de Jean Ségurel mais Baptiste Parouty jouera aussi quelques unes de ses compositions en hommage à ses grands-parents et arrière-grands-parents. Ses propres parents sont très fiers de lui et de son projet : "Il a été très courageux d'organiser seul ce concert. On est heureux de le voir s'amuser de sa passion" confie Annabelle sa maman.

L'accordéon est devenu sa passion

Baptiste Parouty a débuté l'accordéon il y a deux ans après s'être attaqué au piano, la batterie ou la guitare : "Un jour en allant changer mes cordes de guitare, le monsieur m'a demandé si je voulais essayer l'accordéon et puis c'est parti comme ça". Depuis, il joue régulièrement avec le grand orchestre corrézien de Denis Salès et fait des stages pour se perfectionner. L'an dernier, il a réalisé une cinquantaine de bal musette notamment en Corrèze et en Aveyron.

A 18 ans, le jeune périgourdin est en licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) à Brive-la-Gaillarde.