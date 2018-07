Lorraine, France

Maxence Parade tente, ce samedi de traverser à la nage le bras de mer qui sépare la Corse et la Sardaigne. Ce Lorrain de 21 ans n'en est pas à son premier exploit sportif. A chaque année son aventure pour ce diplômé en BTS immobilier, il a déjà fait notamment le Tour du mont Blanc à pied et Nancy-Barcelone en vélo.

"Je ne peux pas vivre sans défis"

Cette année, le jeune Maxois s'est imposé un parcours à la nage "je ne peux pas vivre sans défis. C'est impossible. Alors après être arrivé à Barcelone en vélo en 2017, j'ai réfléchi à un projet à réaliser pour l'année suivant et je me suis dit que j'allais me lancer dans la natation" explique Maxence Parade. La traversée représente une distance de 16 kilomètres à vol d'oiseau "mais on peut en compter 20 à cause du courant " poursuit-il. Le nouveau nageur prévoit une traversée en 8 heures.

Un challenge pour la bonne cause, puisque 80% des fonds, que le jeune homme, originaire de Malzéville, a récolté via une cagnotte en ligne participative, iront à l'association "Malzéville au Mali" qui oeuvre pour le développement d'un village malien, "les années précédentes je relevais des défis pour, entre guillemets, seulement moi-même mais cette fois-ci j'ai décidé d'ajouter une dimension humanitaire au projet et ça me permet de mettre en lien mes projets sportifs et ma volonté d'aider" explique le jeune homme.

Lier les deux aussi l'année prochaine pourquoi pas. Dans la tête de Maxence Parade germe déjà l'idée d'un nouveau challenge : construire son propre bateau pour traverser une mer.