Le 9 septembre, au parc de Sainte-Croix, c'est le championnat de France... de brâme du cerf ! Une compétition à la "The Voice" avec un jury qui juge à l'aveugle sur diverses épreuves, le "jeune cerf", le "duel de cerfs", le "cerf de place", ou encore le cerf après la bataille. Parmi les compétiteurs, un Mosellan, Alfred Bour, originaire de Réding.

Chaque année, j'ai rendez-vous avec les cerfs"

Dans la vie, il est employé communal et agriculteur. Mais depuis cinq ans, il fait de la compétition dans ce domaine un peu particulier, qui est devenu une véritable passion : "C'est un ami de mon père, qui un jour m'a emmené dans la forêt, et m'a montré que l'on pouvait appeler des cerfs avec un appeau. Cela m'a plu, j'ai vu que ça marchait, et le lendemain, je suis parti tout seul dans le massif. J'en ai fait venir un qui est venu très près ! Depuis, chaque année, j'ai rendez vous avec les cerfs..."

Mais la compétition, c'est du sérieux. Les "brâmeurs" doivent allier qualité vocale et capacité à moduler les sons pour reproduire le langage des animaux. Pour cela, il utilise des appeaux en PVC, en carton ou encore en bois. Et il a même des petits trucs. Par exemple, même si l'appel du cerf est très irritant pour les cordes vocales, il ne faut pas tenter de les adoucir : "Un jour, avant un concours, j'ai pris un bonbon au miel, et j'ai raté ma première épreuve à cause de ça. Les cordes vocales doivent être sèches pour pouvoir vibrer et entrer en résonance..." En tout cas, pour les néophytes que nous sommes, le résultat est impressionnant.

A noter que c'est un autre Français, Virgile Parpinelli, qui a obtenu la première place des championnats d'Europe en Slovaquie, le 1er septembre dernier.