Ces pipis qui gâchent le quotidien des Bayonnais pendant les fêtes

A quelques jours du début des fêtes de Bayonne, les habitants se préparent à l'arrivée de milliers de festayres, de leur tenue rouge et blanc, de leurs chants et... de leurs pipis dans la rue.

Les fêtes de Bayonne, ses fanfares, ses soirées, sa musique... et son odeur d'urine ! C'est malheureusement indissociable de cet événement : les milliers de festayres qui se soulagent dans la rue, sur les murs, sur les vitrines des commerçants ou sur les portes des riverains. A tel point que cela peut devenir un enfer pour certains riverains.

"C'est infernale", raconte Maxime, un habitant de la rue Port-Vieux, qui se trouve dans le centre-ville piéton de Bayonne, juste à côté de la mairie. Pour accéder à la porte d'entrée de son immeuble, il traverse un petit hall de trois mètres de long. Une pissotière idéale, sauf que.... "On se retrouve rapidement avec quatre ou cinq centimètres d'urine. C'est de l'urine qui rentre dans la copropriété et ça sent pendant des semaines."

La technique du "système D"

Maxime et sa copropriété ont donc décidé de fabriquer une porte en bois, qu'ils installent chaque année le long de la rue pour empêcher l'accès à ce fameux couloir. Un investissement de 150 euros qui s'avère efficace et qui est un classique à Bayonne. Les commerçants y ont souvent recours.

D'autres tentent de protéger leur pas de porte avec des cartons et des sacs poubelle. Une méthode qui ne fonctionne généralement que les premiers jours de fête et qui trouve rapidement ses limites.

Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas le choix et qui subissent, car la conception de leur vitrine ou de leur entrée ne permet pas de bloquer quoi que ce soit. C'est le cas d'une boutique de chaussures de la rue de la Salie, la rue parallèle au carreau des Halles. Une partie de la devanture est ouverte, et forme un couloir sur la rue. "Chaque année, c'est la même histoire : on en retrouve jusqu'au milieu du hall. Pour la personne qui arrive le matin et qui doit nettoyer, ce n'est pas très agréable. C'est très fatigant", raconte Laurence, qui travaille dans cette boutique.

"Quand on leur demande de ne pas faire ça, ce sont nous les anormaux"

Certains tentent aussi de raisonner et de discuter avec ces "serial-pisseurs". C'est le cas de Peio, mais cela ne se passe pas toujours très bien : "Lorsque nous intervenons nous-mêmes pour dire aux gens de ne pas faire ça, ce sont nous les anormaux. La norme est de pouvoir avoir ce comportement de porcs", s'agace-t-il. Parfois, cela dégénère : "Il y a des gens qui deviennent agressifs, et qui se sont mis à nous pisser dessus", raconte Peio.

Il y a des urinoirs installés un peu partout dans Bayonne pendant les fêtes. © Radio France - Fanette Hourt

Une amende de 75 euros ?

La mairie envisage de sanctionner, à l'avenir, les personnes qui urineraient dans les rues de la ville. L'amende s'élèverait à 75 euros. Le sujet est en cours de discussion. Mais la municipalité ne compte pas l'appliquer tout de suite aux fêtes de Bayonne.

"Si [cela devait être appliqué aux fêtes de Bayonne], nous prendrions d'autres dispositions, parce que les fêtes de Bayonne sont vraiment hors norme, c'est vraiment une autre dimension", explique Christian Millet Barbé, l'adjoint au maire à la sécurité et à la tranquillité publique. "On n'en est pas encore là, c'est vraiment trop compliqué à mettre en oeuvre, mais par contre, on le fera systématiquement [le reste de l'année]". Ce système d'amende va être proposé au maire et devrait être mis en place dès la rentrée prochaine.

L'UMIH, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Pays basque, aurait préféré que cela soit appliqué tout de suite aux fêtes de Bayonne. "Mais il faut déjà que les gens prennent l'habitude sur l'année, pour pouvoir expliquer à tous ceux qui arrivent aux fêtes de ne pas uriner sur les murs", explique Justin Dubon. Il estime que les choses pourront avancer progressivement, en sanctionnant dans un second temps "lors de gros week-ends, comme celui de la foire au jambon", qui attire de plus en plus de monde.

A savoir que la voisine espagnole, Pampelune, a mis en place un système d'amendes depuis plusieurs années pendant ses propres fêtes. Par ailleurs, la ville de Bayonne installe chaque année des urinoirs. Il y en avait 20 l'an dernier.