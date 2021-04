Ce que la musique fait à notre cerveau

Elle nous stimule, nous renforce ou joue avec nos émotions, découvrons les incroyables pouvoirs de la musique sur notre cerveau.

Dans Minute Papillon !, on découvre avec Sidonie Bonnec pourquoi la musique nous fait du bien. Guillaume Jacquemont est journaliste pour le magazine Cerveau & Psycho, il nous explique comment notre cerveau réagit à la musique.

Si on peut apprendre la musique à tout âge, il peut être judicieux de proposer cette activité aux jeunes enfants.

Dès la maternelle, un enfant sensibilisé à la musique développe de meilleures capacités cognitives ou sociales. "On constate que les enfants qui jouent de la musique ensemble lors de petits ateliers vont être plus empathiques envers les autres" indique Guillaume Jacquemont.

Chez les seniors, la pratique de quelques heures de musique par semaine a d'autres bienfaits. Les études montrent que la musique permet de mieux discriminer les sons. On a alors moins de mal à suivre une conversation dans un milieu bruyant.

On les appelle les amusiques. Ils représentent cinq pour cent de la population. Eux ne perçoivent pas certains aspects de la musique, qu'ils s'agissent de la mélodie ou du rythme. D'autres vont percevoir les sons de façon déformées, ce qui leur provoque une gêne.

Moins handicapant, il existe des anhédoniques musicaux. Eux sont insensibles à la musique, elle ne leur procure pas ce grand frisson que l'on peut ressentir avec certaines chansons.

On ne sait pas s'il existe une recette magique pour faire des tubes mais les plus gros succès musicaux partagent tout de même certaines caractéristiques. Guillaume Jacquemont cite une étude qui a analysé ces chansons. Un des paramètres notables est que tous ces "hits" semblent jouer avec nos attentes.

On les écoute, on pense pouvoir prédire la suite mais on va être surpris.