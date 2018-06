Saint-Brieuc, France

"Ce ne sera pas une journée comme une autre parce que le hasard du calendrier fait que cette visite du président tombe le jour de mon anniversaire", sourit Paul Barreto, gérant du Quai Gourmand, le restaurant où Emmanuel Macron vient déjeuner ce mercredi midi à Saint-Brieuc.

Comment a été organisé ce déjeuner ? Copier

"Les bureaux du préfet nous ont contacté pour nous dire que quelqu’un d’important venait déjeuner au Légué et ils nous ont demandé si on pouvait le recevoir. On a répondu que ça ne nous posait aucun problème", raconte Paul Barreto. "Ils nous ont demandé de patienter quelques jours et de rester discret avant de nous donner confirmation, j'ai tout de suite dit à mon épouse :"si c'est quelqu'un d'important, ça ne peut être que M. Macron"". Le restaurateur a vu juste !

Déjeuner républicain avec des élus des Côtes d'Armor

Emmanuel Macron met le cap deux jours sur la Bretagne. Le président de la république se rend ce mercredi matin au Cap Fréhel pour se faire présenter le projet d'éoliennes en mer de la baie de Saint-Brieuc avant une halte sur le port du Légué à Saint-Brieuc pour "un déjeuner républicain avec des élus des Côtes d'Armor", précise le communiqué officiel de l'Elysée. Mercredi après-midi et jeudi, il sera dans le Finistère.

"On privatise les lieux, il y aura trois tables en tout, une table d’une quarantaine de personnes côté restaurant en bas, la table de M. le président côté bar à l’étage et une autre table de dix personnes avec l’équipe technique", poursuit Paul Barreto.

Saint-Jacques, Kouign-amann et... "Coeur de ville" au menu

La maire de Saint-Brieuc Marie-Claire Diouron sera assise à côté du président. Le président du conseil départemental Alain Cadec et le député de Saint-Brieuc seront également présents. Il sera notamment question du dispositif "Cœur de ville", une aide de l’État pour redynamiser les centre-villes désertés. En 2018, le Journal des Entreprises comptabilisait 216 magasins vides ou à l'abandon dans le centre de Saint-Brieuc.

"On a convenu d’un menu avec des produits locaux, carpaccio de Saint-Jacques de la baie, un petit cochon de lait rôtissoire au thym et au miel et pour finir un kouign-amann avec une glace caramel au beurre salé".

Un selfie avec le président ?

Paul Barreto espère bien une photo souvenir avec le président, "au moins pour me souvenir de mon anniversaire".