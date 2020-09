Le raid Oxfam fait encore escale en Bourgogne ce week-end. Plus de 800 participants de toute la France y participent. Parmi eux Aurélien Trioux, adjoint au maire de Bretigny près de Dijon. Pour lui ce "trail" n'est pas qu'une épreuve sportive. C'est aussi une façon de militer avec ses baskets !

Ce samedi ces Côtes-d'Oriens vont marcher 100 kilomètres pour la bonne cause

Marcher 100 km en moins de 30 heures en équipe de quatre et sans relais ! C'est ce que s'apprêtent à faire entre ce samedi et ce dimanche près de 200 équipes venues de toute la France.

Départ et arrivée à Avallon

Le départ est donné à 7h30 ce samedi 12 septembre 2020 depuis le Parc du Morvan à Avallon dans l'Yonne. Parmi les participants une quarantaine de Côtes-d'Oriens ! Ce raid n'est pas une compétition, d'ailleurs, n'y a pas de classement à l'arrivée.

Défi sportif mais surtout solidaire

Et autant qu'un défi sportif, pour les participants, c'est aussi un défi solidaire. Ce "Trailwalker" est organisé depuis 1981 par l'association Oxfam qui regroupe une vingtaine d'organisations caritatives à travers le monde.

Engagé pour l'environnement et la solidarité

Parmi les équipes au départ, celle d'Aurélien Trioux, adjoint au maire de Bretigny près de Norges-la-Ville. Aurélien c'est un militant "écolo". Dans sa commune il est d'ailleurs adjoint au cadre de vie et à l'environnement. Il va marcher avec Séverine son épouse et deux amis : une ancienne collègue de travail et un autre habitant de son village. C'est sa troisième participation.

Cécile Duflot est la directrice générale d'Oxfam France © Maxppp - Vincent Isore

"J'ai vu des personnes de 70 ans aller plus vite que moi !"

"La première édition, il y a trois ans, je l'ai vécu comme une promenade, une randonnée. Avec le plaisir de me dépasser physiquement au travers d'une épreuve sportive qui reste globalement accessible à tous puisque j'ai vu des personnes de 70 ans participer et aller plus vite que moi !"

Quelques participants au 10e raid Oxfam en 2019 à Avallon dans l'Yonne - Laurent Carré / Oxfam

Des valeurs importantes

Mais au-delà de l'aspect sportif, ce sont surtout des valeurs que défend Aurélien à travers ce raid Oxfam d'ailleurs chaque équipe verse de l'argent pour participer... Mais c'est pour la bonne cause. "Effectivement à la base Oxfam est une ONG (Organisation Non Gouvernementale NDLR.) qui lutte contre les inégalités dans le monde. Et chaque équipe engagée doit mettre 1 500 euros sur la table pour pouvoir prendre le départ."

"Nous allons planter une forêt"

A Bretigny, Aurélien veut contribuer à lutter contre les inégalités et à faire progresser la nature ! "On vient dernièrement de décider de planter une forêt dans le village avec les enfants à raison d'une centaine d'arbres par an en partenariat avec une autre association, l'association dijonnaise Forestiers du monde" explique encore le jeune homme de 38 ans.

4 millions d'euros collectés grâce à ce raid en 2010

En 2010, l'ensemble des marcheurs militants d'Oxfam avaient contribué à collecter plus de 4 millions d'euros pour soutenir les actions de l'association contre les inégalités et la pauvreté.

Association née en Angleterre durant la guerre

"Oxfam", est une association de solidarité internationale, née en 1942 à Bristol en Angleterre pour lutter contre les conséquences, en Grèce, du blocus organisé par les Nazis. C'est toutes proportions gardées l'équivalent de la Croix Rouge. Oxfam est l'acronyme de "Oxford Committee for Famine Relief".

Le défi des 1500 euros

Pour prendre le départ de cette "épreuve", les équipes ont donc un premier défi : collecter 1 500 euros pour soutenir les actions de l'association en mobilisant leur entourage (familles, entreprises...) ou en organisant des tombolas, des repas solidaires ou encore des vide-dressings !