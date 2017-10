Un Sétois offre son pavois au pape François en personne au Vatican

Le Sétois Romain Picard, passionné de joutes, est allé en vacances au Vatican la semaine dernière. Il en a profité pour réaliser un défi un peu fou : offrir un pavois de sa fabrication au pape François. Il nous raconte cette aventure insolite.

Les joutes, c'est sa passion depuis qu'il est petit. Romain Picard, Sétois de 32 ans, a pratiqué ce sport pendant une quinzaine d'années.

Surveillant pénitentiaire, il est aussi peintre amateur. Il y a quelques mois, il a voulu allier ses deux passions : il créé un pavois en bois, le bouclier utilisé pendant les joutes, et le peint à l'effigie de Jésus.

Il pensait le garder chez lui. Mais il lui vient une idée un peu folle : l'offrir au pape.

"Au départ, c'était une blague."

À l'occasion d'un voyage au Vatican avec sa compagne la semaine dernière, il emporte son pavois avec lui. Mercredi, lors de l'audience papale sur la place Saint-Pierre, il réussit à l'offrir directement au pape François.

"On a réussi à se placer tout devant, sur le passage de la papamobile, raconte le Sétois. Et quand elle est arrivée, j'ai poussé tout le monde et j'ai tendu mon pavois. En quelques secondes, il a disparu de mes mains. C'est le garde du corps qui l'avait récupéré."

"C'est la cerise sur le gâteau !"

La papamobile a ensuite fait le tour de la place avec le pavois. Romain Picard espère que le pape a pu lire la lettre qu'il avait glissé derrière.

"Rencontrer le pape, c'était mon rêve, ajoute-t-il. Mais alors là, c'est la cerise sur le gâteau ! Se dire que là-bas, quelque part au Vatican, il y a ce pavois, que j'ai confectionné de A à Z, c'est dingue."

"C'est un truc de fou. Il fallait oser et on l'a fait, plaisante le trentenaire. C'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie."