"Ce soir PSG - Bayern n'oublie pas ta femme" : une fleuriste vendéenne passe le message pour la Saint-Valentin

N'oubliez pas votre petit cadeau pour la Saint-Valentin ce mardi 14 février. La fleuriste de Treize-Septiers, près de Montaigu en Vendée, nous le rappelle. Avec sa salariée, elles ont accroché une dizaine de pancartes dans le centre de la commune, avec des messages humoristiques. Il est possible de lire : "Ce soir PSG - Bayern n'oublie pas ta femme", "Fleuriste super cool à 500 mètres" ou encore "Vas-y t'y es presque".

Des travaux pourraient gâcher la fête

L'objectif d'Adeline Jarc est simple : ne pas rater cette fête qui représente entre 15 et 20% de son chiffre d'affaires. La faute à un concours de circonstances. Depuis cette semaine, sa boutique est isolée par des travaux, rue Jauffrineau. Il n'est pas possible de circuler en voiture.

"On a eu l'idée de communiquer. On ne voulait pas dégager quelque chose de négatif, explique la fleuriste. On est une équipe assez drôle, je pense, donc on a fait des panneaux pour dire aux hommes qu'on est là. Et ça marche ! Plusieurs clients nous on dit qu'ils ont vu les panneaux et la publication [sur Facebook] et qu'ils sont là pour nous soutenir. Ils ont envie d'être présents pendant ce coup dur."

La fleuriste croise les doigts pour ce mardi 14 février. Pour l'instant, sa publication sur les réseaux sociaux a été aimée et partagée plusieurs dizaines de fois.