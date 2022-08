"Ce sont des trésors" : une collecte de films amateurs lancée en Sarthe pour les sauver de l'oubli

Le film d'anniversaire tourné pour étrenner le premier camescope de la famille, ou ces quelques images d'une fête d'association immortalisées en Super 8 et rangées depuis des années dans un carton : ce sont des documents qui n'ont l'air de rien, et pourtant ils constituent des témoignages précieux de l'histoire locale. Pour les sauvegarder et les mettre en valeur, l'association Ofnibus organise une résidence d'archives itinérante en Sarthe en octobre 2022, avec la Cité du film du Mans et les archives départementales de la Sarthe. L'appel à collecte est lancé dès cet été aux Sarthois pour qu'ils fouillent leurs greniers.

Un patrimoine menacé à sauvegarder

"La mémoire filmique, c'est l'ensemble des films qui ont pu être tournés au siècle passé", explique Stéphanie Ange, de l'association Ofnibus, "des années 1920 aux années 1990 pour ce qui nous concerne". Et tout type de film amateur peut y trouver sa place. "Ce qu'on appelle mémoire est tout ce qui n'avait pas vocation à avoir une grande audience publique et donc à sortir en salle de cinéma", résume Stéphanie Ange. "Des films de famille, des films plus institutionnels aussi, comme des films d'entreprise".

Pour sauvegarder ce "patrimoine commun" qui se dégrade au fil du temps, l'association dispose de tout le matériel nécessaire pour numériser les documents proposés par les Sarthois. "La vidéo des années 1990 est très fragile par exemple, et on a absolument besoin de la traiter dès maintenant. Notre objectif c'est de sensibiliser à l'intérêt de déposer ou de donner ces fonds aux archives départementales pour pouvoir avoir une conservation pérenne".

Comment participer

La résidence d'Ofnibus se déroulera du 23 au 28 octobre en Sarthe, d'abord à Chemiré-en-Charnie pour le secteur Loué-Brûlon-Noyen (23 au 25 octobre) puis autour de Bouloire (25 au 28 octobre) avec la compagnie Jamais 203 pour la communauté de communes du Gesnois Bilurien. Des projections de restitution sont organisées à la fin de chacune de ces deux étapes. "Les gens peuvent nous contacter dès cet été par mail ou par téléphone", explique Stéphanie Ange, "comme cela, nous pourrons avoir une première idée de ce qui est proposé et organiser les rendez-vous".

Forte de l'expérience de précédentes résidences, notamment en Mayenne, l'association sait déjà qu'elle trouvera des pépites lors de son passage en Sarthe. "On trouve des trésors. Et sur le plan émotionnel, ça nous touche. Tout un chacun est très vite ému par ces images, c'est une matière à laquelle tout le monde s'identifie".

Pour contacter l'association Ofnibus : contact@ofnibus.fr ou 06.08.83.04.67