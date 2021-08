Ce Tourangeau va courir 170 kms déguisé en Forrest Gump

Fan du film Forrest Gump, Bertrand Huguenin va courir durant six jours à partir de ce lundi. 170 kms le long de la Loire. Ce Tourangeau, habitué des marathons, va reproduire six scènes du film au cours de ses six étapes.

L'idée lui est venue… en courant ! C'était au mois de mai, Bertrand Huguenin s'est lancé dans son "Forrest Gump challenge". "C'est un film que j'adore" dit-il, "cette aventure humaine incroyable avec ce héros du quotidien, je me suis dit que je pourrais reconstituer les scènes du film..."

Les six tenues que portera Bertrand Huguenin © Radio France - Romain Dézèque

Un film culte, sorti en 1994, avec Tom Hanks dans la peau de Forrest Gump. Pour reconstituer au mieux les différentes scènes du film, Bertrand a préparé les mêmes tenues que porte l'acteur. Chemisette à carreaux bleu et blanc et pantalon crème, t-shirt vert pâle et short rouge, etc... sans oublier la fameuse casquette rouge "Bubba gump schrimp company", "celle que Forrest Gump porte quand il créé sa compagnie de crevettes" précise Bertrand Huguenin.

Au-delà de l'aspect insolite du challenge - "les gens me disent que je suis un malade !" confesse Bertrand - il s'agit surtout d'un exploit sportif. Ce mordu de course à pied va courir 170 kms, et jusqu'à 38 kms par jour ! Son défi s'achèvera le samedi 9 août, à St-Florent-le-Vieil, dans le Maine-et-Loire. Et Bertrand espère un épilogue similaire à celui du film, "peut-être que j'aurais quelques supporters derrière moi, mais ce qui est sûr c'est que j'annoncerai la fameuse phrase "I'm tired, I'm go home" ["je suis fatigué, je rentre chez moi", ndlr] et que je ferai demi-tour..."