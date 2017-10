Ce vendredi 13, le soleil a rendez-vous avec la cathédrale de Strasbourg et l'autoroute

Le phénomène se répète chaque année, autour du 13 octobre et au printemps. On l'appelle le "Strasbourghenge". Vers 8 heures du matin, le soleil s'aligne avec la cathédrale de Strasbourg et l'A351.

Vous connaissez le "Strasbourghenge" ? Le mot est né de la contraction entre "Strasbourg" et "Stonehenge", le fameux monument mégalithique situé en Angleterre. Le concept est dérivé du "Manhattanhenge", inventé il y a quinze ans par l'astrophysicien américain Neil deGrasse Tyson pour désigner l'alignement du soleil avec les buildings new-yorkais. Il se décline désormais partout dans le monde et peut s'appliquer à chaque alignement du soleil avec une route.

Point d'observation idéal : le pont Paul Éluard

Le phénomène s'observe ces jours-ci à Strasbourg. Chaque année, autour du 13 octobre, vers 8 heures du matin, le soleil s'aligne parfaitement avec l'A351 et la cathédrale. Greg Matter a immortalisé le phénomène en octobre 2015. "Je ne m'en suis pas rendu compte par hasard, raconte ce chef de projet chez BLACKBLITZ, une agence de communication digitale strasbourgeoise. J'avais déjà photographié le soleil aligné avec une piste cyclable. Et je me suis demandé quand le soleil pouvait s'aligner avec la cathédrale et l'autoroute."

Grâce à des petits outils sur internet, j'ai calculé que l'alignement du soleil avec la cathédrale et l'A351 se produit le 13 octobre de chaque année, ainsi qu'au printemps.

Demain vers 8h, le #strasbourghenge sera de nouveau visible 😊☀️😎 #strasbourg #photography #sunny #igerstrasbourg #urbanphotography A post shared by BLACKBLITZ (@blackblitzteam) on Oct 12, 2017 at 2:34am PDT

Pour profiter de ce point de vue magnifique, Greg Matter conseille de se positionner sur le pont Paul Éluard, qui enjambe l'autoroute, entre les quartiers de Hautepierre et de Poteries, peu avant 8 heures : "Les prévisions météorologiques sont favorables en ce vendredi 13 octobre, le ciel sera dégagé à l'Est, là où se lève le soleil." Ceux qui sont en voiture pourront profiter des ralentissements - avec prudence - pour admirer le phénomène.

Si jamais ça ne marche pas, vous pourrez repasser samedi, dimanche ou lundi. Le phénomène s'observe sur plusieurs jours. Ça fait partie de la magie de la photo. On n'est jamais sûr de rien.