20 ans de combat pour changer le nom de ce village des Pyrénées-Orientales !

Dans la montagne catalane, près de Font-Romeu, ne dites plus Targassonne mais bien Targasonne. Le nom du village (200 habitants) vient d'être officiellement modifié par le Conseil d'Etat. "Depuis des décennies, les habitants de la commune et ceux des alentours disent tous Targasonne, avec un "s"... Partant de ce principe, nous avons tenté de faire bouger les choses et nous avons fini par y arriver," savoure le maire Maurice De Gérona. Une victoire donc de l'oral sur l'écrit. "Nous avons aussi des cartes de l'époque napoléonienne où la commune s'écrit parfois avec un s et parfois avec deux... "

Clairement, pour les habitants, ce n'est pas un bouleversement même si certains avaient bien remarqué que quelque-chose clochait. "Quand j'ai signé pour l'achat de ma maison en octobre dernier, j'ai vu chez le notaire, sur les papiers officiels que la commune s'écrivait avec deux s... " explique Valérie. "Pour le GPS, vous devez absolument écrire les deux s, sinon ça ne marche pas," explique un autre habitant.

"J'espère que l'INSEE, les collectivités locales et les autres organismes vont vite se mettre à jour", explique le maire Maurice De Gérona. Mais ça pourrait prendre un peu de temps. Dans la camionnette d'Armand, le facteur pour cet été, la moitié des lettres et colis sont déjà orthographiés avec un seul "s" : "Amazon a déjà changé, mais pas l'Indépendant... "

(Cet article a été localisé à Targassonne (avec deux s), notre site web n'est pas encore à jour non plus)

Dans les Pyrénées-Orientales, d'autres communes ont déjà changé de nom ou l'orthographe de leur nom : c'est le cas de Felluns, dans les Fenouillèdes qui, en 2020, a ajouté un "i" pour devenir Feilluns.

En 2017, Sainte- Marie est redevenue Sainte-Marie-La-Mer. Pour une raison inconnue, le conseil d'état avait supprimé la terminologie "la-Mer" avant donc de revenir sur sa décision. En Conflent, la commune de Py a entamé des démarches pour devenir "Py de Conflent" mais pour l'instant pas de réponse !