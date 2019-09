Ce week-end, en Mayenne, on va tenter le record de la plus grande tarte tatin du monde !

Cossé-le-Vivien, France

C'est un défi complètement fou qu'a lancé, pour célébrer le soixantième anniversaire de sa création, l’association des commerçants et artisans de Cossé-le-Vivien : réaliser la plus grosse tarte Tatin au monde. Une poële de plusieurs mètres de diamètre et plusieurs centaines de kilos de pommes sont nécessaires. Une foire commerciale se déroule pendant deux jours, samedi 14 et dimanche 15 septembre, dans les rues de Cossé-le-Vivien.

Les Mayennais devront sortir le grand jeu car, au même moment, à Lamotte-Beuvron, commune du Loir-et-Cher où a été inventé le célèbre dessert il y a 120 ans, les habitants tenteront eux aussi de battre le record de la tarte tatin la plus lourde, la plus grande au monde.