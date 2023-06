Centenaire du monument aux morts de Guéret : tout ce que vous ignoriez sur cet édifice

C'est un édifice discret, mais emblématique de la ville de Guéret : le monument aux morts. Samedi 1er juillet 2023, ça fera 100 ans jour pour jour qu'il a été inauguré dans les jardins de la Sénatorerie. C'était au lendemain de la première guerre mondiale. Pour commémorer cet évènement une cérémonie sera organisée ce samedi à partir de 10h45. L'occasion de redécouvrir cet édifice.

ⓘ Publicité

Un monument d'inspiration pacifiste

Le monument aux morts de Guéret se présente sous la forme d'un arc de cercle avec en son centre un personnage féminin. Il représente les veuves et orphelines frappées par le malheur de la disparition de leur proche au cours de la première guerre mondiale. Au cours de ce conflit, la Creuse a perdu environ 11 000 soldats.

La statue de la femme en deuil du monument aux morts de Guéret - Archives départementales de la Creuse

" Le monument de Guéret s'inscrit indubitablement dans les monuments à caractère pacifiste", estime Guy Avizou, président de la société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse. "Il n'y a pas de dénonciation de la guerre en elle-même contrairement à celui de Gentioux-Pigerolles par exemple, mais on veut porter l'accent sur les conséquences de la guerre, notamment vis à vis des survivants", indique-t-il.

La statue a été réalisée par le sculpteur Henri-François Coutheillas. Cet artiste réputé a produit de nombreuses œuvres. L'une d'elle se trouve par exemple dans les jardins de l'Elysée à Paris.

275 noms gravés suite à la première guerre mondiale

Au moment de sa création, 275 noms sont gravés sur le monument aux morts de Guéret. Il s'agit des poilus tombés dans les tranchées. Plus tard, d'autres noms seront rajoutés au fil des conflits.

Répertorier les poilus tués entre 1914 et 1918 n'était pas simple. Pour apparaitre sur un monument aux morts, il fallait être né ou résider dans la commune et avoir été déclaré "mort pour la France", c'est à dire être mort sur le champ de bataille.

Plus de 200 Guérétois ont perdu la vie pendant la première guerre mondiale © Radio France - Camille André

D'après Guy Avizou, cette dernière condition a suscité de longues tractations à Guéret : "Certains soldats sont décédés dans les hôpitaux quelques semaines après avoir quitté le champ de bataille. Parfois ils sont même morts après l'armistice. A Guéret on constate qu'il y a eu des discussions, et localement on a pris la décision de les inscrire sur le monument aux morts".

La construction du monument aux morts de Guéret a coûté 70 000 Francs.

Le programme des commémorations

La cérémonie commencera à 10h45 dans le parc de la Sénatorerie. Vers 12h45, vous pourrez découvrir l'exposition « Les Monuments aux Morts de la Grande Guerre dans la Creuse ", à la mairie de Guéret.

Exposition "Les monuments aux morts de la Grande Guerre dans la Creuse" © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

A partir de 14h, une conférence à deux voix sera proposée par les historiens Guy Avizou et Henri Guyoton sur les monuments aux morts creusois, et notamment celui de Guéret. Ca se passe dans la grande salle de la mairie de Guéret.

D'autres histoires singulières autour des monuments aux morts creusois

Brousse est la seule commune de Creuse à ne pas avoir de monument commémoratif. Les quatre poilus originaires de la commune, morts pendant la première guerre mondiale sont inscrits sur le monument Des Mars.

est la seule commune de Creuse à ne pas avoir de monument commémoratif. Les quatre poilus originaires de la commune, morts pendant la première guerre mondiale Malval, Beissat et Saint-Priest-Palus , elles, ont opté pour une simple plaque sur la mairie.

, elles, ont opté pour une simple plaque sur la mairie. Au gré des fusions de communes, Gouzon se retrouve désormais avec trois monuments aux morts sur son territoire.

sur son territoire. Très célèbre, Gentioux-Pigerolles possède le premier monument pacifiste érigé en France.

Le monument aux morts pacifiste de Gentioux-Pigerolles - capture d'écran google maps