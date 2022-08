Cérémonie de rattrapage et solidarité pour le couple évacué pendant son mariage lors de l'incendie d'Aumelas

Lors de l'incendie d'Aumelas (Hérault) fin juillet, le château Bas où se déroulait un mariage avait dû être évacué en urgence. Un photographe et un organisateur de mariage se sont mobilisés pour offrir un nouveau mariage au jeune couple et leur faire oublier cette journée de cauchemar.

Le mardi 26 juillet dernier, un énorme feu ravageait le plateau d'Aumelas près de Gignac (Hérault). Plusieurs dizaines d'habitants étaient évacués, parmi eux les invités et les mariés du Château Bas d'Aumelas. 70 personnes venues des quatre coins du globe célébraient le mariage de Mariana et Aurélien, un jeune couple franco-brésilien de Jacou. Tout le monde a du partir précipitamment en plein repas. "Je mangeais la première bouchée quand le propriétaire nous a dit qu'il fallait partir, tout de suite", se souvient Mariana. "Les derniers mots que nous avons prononcé au microphone ont été "ceci n'est pas une blague, il faut évacuer tout de suite"", ajoute Aurélien. Une journée organisée depuis deux ans, qui vire au cauchemar.

Touché par cette mésaventure, le photographe montpelliérain qui devait immortaliser cette journée, Jordan Camacho a contacté son ami Dove Belz, spécialisé dans l'organisation de mariages. A eux deux, ils ont fait joué leur réseau pour organiser une après-midi festive pour le jeune couple sans que cela leur coûte un euro de plus. Une sorte de mariage de rattrapage. "C'était impossible de laisser ce couple de mariés comme ça sur un événement qui a été traumatisant pour eux. Je me suis dit c'est quand même la moindre des choses. On va essayer de leur offrir une nouvelle journée. On va essayer de se mobiliser pour assurer un maximum pour eux." explique Dove Beltz, surpris lui-même par la solidarité qu'il a générée.

Ainsi, le domaine "La Barraque de Sérignac" dans le Gard leur a ouvert les portes le 10 août dernier. Là où Aurélien et Mariana ont pu avec les parents d'Aurélien profiter d'une belle journée pour faire de belles photos souvenirs de leur mariage. Mariana a pu se faire coiffer gratuitement par Wendy, de Sublim'hair à Quissac, elle aussi été maquillée par Claire de So Glam à la Calmette.

Constance de Cocotuuch Déco de Mauguio a assuré la décoration, et Déborah de "Une fleur en Cévennes" à Saint-Florent-sur-Auzonnet a fourni les compositions florales, le bouquet de la mariée, et les fleurs à la boutonnière du marié.

Maéva Fuster, du traiteur "Grand" de Montpellier a assuré le goûter de mariage et les rafraichissements.

"Ça a été incroyable. Il y a vraiment eu un élan de générosité au niveau des prestataires. La seule chose que nous voulions faire, c'était prouver que c'était possible de faire ça en pleine saison et qu'en plus d'être des prestataires de mariage, on était aussi des personnes avec un grand cœur et qu'on pouvait vraiment donner de notre personne dans des moments difficiles. On a fait en sorte de pouvoir les faire rêver et de pouvoir les mettre sur un petit nuage le jour J."

Les 70 invités, pour la majorité venus du Brésil, des Etats-Unis, et de Taïwan, n'ont malheureusement pas pu être présents pour cette nouvelle cérémonie. Mais les mariés ont tout de même pu vivre un après-midi mémorable. "J'ai l'impression que c'est toujours un rêve. C'est fantastique. Ils ont tous le cœur sur la main, et il n'y en a pas un qui nous a demandé quoi que ce soit. Ca donne de l'espérance, quand on voit des comportements comme ça. C'est touchant", confie Aurélien.

Et, ironie du sort : cette nouvelle cérémonie, qui a eu lieu le 10 août, se déroule 1 an jour pour jour après la première date fixée par les mariés en 2021. Elle avait été reportée au 26 juillet 2022 en raison de la pandémie de Covid-19. Beaucoup de frontières internationales étaient toujours fermées à l'époque.

