Cergy-Pontoise : qui réussira à décoincer le bec du héron ?

Depuis le 30 septembre 2017, un héron a le bec coincé par un chouchou à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise). Alertés, les pompiers n'ont pas réussi à approcher l'oiseau. Ce mardi, l'échassier a toujours le bec entravé.

Qui réussira à décoincer le bec du héron du parc François Mitterrand à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) ? Alertés par des promeneurs il y a onze jours, les pompiers ont tenté de capturer l'oiseau. Ils n'ont pas réussi. Le héron s'est envolé chaque fois qu'ils se sont approchés.

Cet élastique, qui sert habituellement à nouer les cheveux et qui bloque le bec de l'oiseau, l’empêche de boire et de s'alimenter normalement. La Ligue de protection des oiseaux (LPO) est au courant de la situation. Elle indique qu'elle n'a pas les moyens d'intervenir. Elle s'interroge sur ce chouchou. "Si l'oiseau n'a pas pu s'en débarrasser c'est peut-être parce qu'il bloque aussi sa langue" indique la LPO. Ce sont plutôt des filets ou des fils de pêche avec des hameçons qui entravent le bec des oiseaux, précise la LPO.

Quand l'oiseau sera affaibli, il sera peut-être plus facile à attraper. Il pourra alors être confié à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort ou le CEDAF (Centre d'accueil de la faune sauvage) prend en charge les animaux blessés, explique la LPO.

Ce mardi matin, à l'agglomération de Cergy-Pontoise, le service de communication indique ne pas avoir le temps de donner de détails sur la situation du héron. On sait juste que le chouchou s'est détendu et que l'oiseau peut mieux boire et s'alimenter.

Sur le Facebook de Cergy, il est demandé à tous de ne plus contacter ni la mairie ni les pompiers à ce sujet.