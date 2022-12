Ces Bretons ne craignent pas le froid, ils se baignent toute l'année

"Quand j'ai vu le temps ce matin, j'ai dit faut y aller !".

Le soleil se lève à peine sur la grande plage des Rosaires à Plérin dans la baie de Saint-Brieuc, les pare-brises des voitures sont gelés. Philippe, lui, est en maillot de bain, prêt à aller se baigner. "Plus la mer est froide, mieux on se sent après, c'est que du plaisir", nous lance Philippe.

1 degré dehors, 10 dans l'eau

L'eau est à 10 degrés ce vendredi 2 décembre. "Je reste autant de minutes que les degrés de l'eau", glisse Françoise qui vient donc de faire trempette pendant... 10 minutes. Sa peau a rougi. "Cela nous fait du bien. Je trouve que ça évite les rhumes, les grippes, toutes les maladies de l'hiver". Ce matin, ils sont trois baigneurs. Parfois, ils sont une dizaine. "J'essaie de ne jamais venir seul, il ne faut pas faire n'importe quoi", précise Maurice qui a fêté ses 79 ans il y a un mois. "Je suis en pleine forme. Bon, comme tout le monde, on a nos petits soucis de santé mais ce n'est pas en restant dans le canapé qu'on va les régler. Vous avez vu, je suis resté 20 minutes dans l'eau, j'ai fait un peu de crawl".

Tous ces Bretons téméraires disent la même chose : "le plus dur ce n'est pas de rentrer de l'eau, c'est de se rhabiller après". Avis aux amateurs...

Les températures ce vendredi matin