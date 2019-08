Ces Bretons qui louent leur piscine à des particuliers

Et si vous vous offriez une piscine privée pour une demi-journée ? C'est désormais possible via un site internet, "Swimmy.fr". Il met en relation des particuliers qui ont une piscine privée, et des gens qui souhaitent en louer une. On en trouve en Bretagne.

Brest, France

Il faut compter minimum huit euros par personne pour quatre heures de location. Et on trouve des piscines en Bretagne, notamment à Lannilis, dans le Nord-Finistère, où Maël, huit ans et demi, enchaîne les plongeons dans l'eau. Il s'amuse comme un fou avec sa petite sœur.

On fait des combats de frites !" Maël

Ils commencent à prendre leurs habitudes dans la piscine intérieure, et chauffée, d'Hélène Mondemé où ils viennent pour la deuxième fois. "J'aime bien parce que je peux plonger, nager et aller sur les bouées. Elle est grande cette piscine. J'aide aussi ma petite sœur à nager. Et on fait des combats de frites ! [rires]" raconte Maël.

Elina et Maël ne sont pas venus tout seuls de Plonéis, près de Quimper, jusqu'en Nord-Finistère. Leurs grands-parents, Christian et Patricia, (papichat et mamiechat pour les intimes ! ) les accompagnent. Et ils sont aussi ravis que les enfants : _"je sors de la piscine et du jacuzzi, c'est un régal !"_, s'exclame Christian.

50 euros pour quatre personnes

Christian habite à Plouguerneau, à quelques kilomètres de Lannilis. Et il profite du service proposé par le site Swimmy. "Ma fille, en cherchant un lieu de vacances avec une piscine, est tombée sur ce site, explique le grand-père. Et je me suis dit que quatre heures de piscine ça allait vraiment aider les enfants à dormir !"

Il faut compter 50 euros pour une demi-journée, avec deux adultes et deux enfants, pour profiter de la piscine et du jacuzzi d'Hélène Mondemé. La propriétaire impose une seule règle à ses locataires. "Il faut enlever ses chaussures, simplement pour éviter d'apporter de la poussière dans l'eau. Il y a aussi des toilettes et une douche, avec serviettes et gel douche. C'est vraiment un bloc autonome", détaille la propriétaire.

Cette formule a attiré une demi-douzaine de locataires chez Hélène depuis le début de l'été. Pour l'instant, en Bretagne, une quinzaine de particuliers propose de louer leur piscine via Swimmy, dont la moitié dans le Finistère.