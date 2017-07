Ces Côtes-d'Oriens qui choisissent comme lieu de vacances la... Côte-d'Or!

Ce n'est pas forcément qu'ils aient des difficultés financières pour partir loin... Coup de projecteur sur ces vacanciers qui choisissent de passer leurs vacances en vacances en Côte-d'Or. Un département qui recèle de nombreux trésors à découvrir ou redécouvrir!

La Côte-d'Or ses églises Romanes, ses superbes paysages, ses vins et ses fromages, possède d'authentiques atouts en matière de tourisme... En attendant les chiffres pour 2017, l'an dernier, selon "Côte-d'Or Tourisme", les 47 campings du département ont attirés entre mai et septembre 2016, 157 800 touristes soit plus de 340 000 nuitées. Parmi eux 57,4% de touristes étrangers. Surtout des Néerlandais (100 000 nuitées à eux seuls!) derrière suivent les Allemands (33 000 nuitées), les Britanniques (27 700 nuitées) talonnés par les Belges (20 400 nuitées). Les Français, eux, ont représentés la saison dernière 42,6% des clients des campings de Côte-d'Or... Et parmi ces "touristes" certains, c'est étonnant, sont des... Côtes-d'Oriens! Même s'il n'y pas vraiment de statistiques (hormis celles tenues par les campings eux mêmes) quant à cette clientèle, ces touristes, ils existent...

Le camping municipal de Sainte-Marie, au loin, Philippe, un Dijonnais. Il a installé sa caravane pour l'été avec sa compagne. © Radio France - Thomas Nougaillon

Un petit coin de nature, loin de l'agitation de la ville à quelques kilomètres de Dijon

La preuve, nous avons rencontré un couple de Dijonnais, au camping municipal de Sainte-Marie-sur-Ouche. Un joli petit terrain de 30 emplacements qui a subit de très gros travaux de réhabilitation en 2006. Il s'agissait à l'époque de refaire notamment le bloc sanitaire. La mairie avait déboursé 210 000 euros. Idéalement situé sur les hauteurs du village, à proximité immédiate du canal de Bourgogne et de l'Ouche, on y trouve notamment un terrain de basket, mais surtout la proximité de "la montagne" et des bois de Liau très appréciés des touristes.

Marie-Claire et son compagnon Philippe profitent des charmes de la Vallée de l'Ouche. Des vacances pas très loin de chez eux puisqu'ils vivent à... Dijon! © Radio France - Thomas Nougaillon

"Un certain repos, pas très loin de chez nous"

Marie-Claire, 66 ans, et Philippe, 54 ans, son compagnon sont originaires de Dijon. Depuis quelques années ils ont l'habitude d'installer leur caravane dans ce camping à 15 kilomètres de leur résidence du Port-du-Canal. Et ce n'est pas forcément pour des raisons économiques, Marie-Claire: "on vient assez régulièrement à la date d'ouverture du camping, avec un certain plaisir parce que c'est très calme, y a pas trop de passage, y a pas trop de voitures, y a surtout pas d'animations, la municipalité est discrète!" Qu'aiment-ils faire dans ce coin magnifique de Côte-d'Or? Marie-Claire poursuit: "on peut marcher, faire du vélo des choses toutes simples! Il y a l'Ouche et le canal, on peut se baigner un tout petit peu, ou plutôt s'ébrouer dans l'eau... La forêt est toute proche, bref, c'est un certain repos et tout ça pas très loin!"

Marie-Claire et Philippe, deux amoureux de la Côte-d'Or, originaires de Dijon ils vivent au Port-du-Canal! Copier

Midi, l'heure de prendre l'apéritif... © Radio France - Thomas Nougaillon

"Pas besoin d'aller loin pour être bien!"

Pour Philippe, Bourguignon de naissance, "la vallée de l'Ouche est magnifique, il y a beaucoup de choses à faire, entre le vélo, la nature, le patrimoine aussi avec Châteauneuf-en-Auxois qui n'est pas très loin, le vignoble, sans parler des petits villages perchés bref, il n'y a pas besoin d'aller loin pour être bien!"

Partir en Côte-d'Or, à quelques kilomètres de son domicile, c'est du farniente pour pas cher... © Radio France - Thomas Nougaillon

Reportage au camping de Sainte-Marie-sur-Ouche aurpès de Marie-Claire et Philippe Copier

Dans ce camping de Sainte-Marie, la mairie confirme que beaucoup de clients sont des Dijonnais qui installent leurs caravanes à l'année. Parmi les visiteurs également quelques cyclistes, ceux qui voyagent le long de la véloroute et du canal. Ils séjournent là le temps d'une étape.